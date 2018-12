Bibiana Steinhaus pfeift bei der WM 2019

Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus gehört zu den 27 Unparteiischen, die bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) zum Einsatz kommen werden.

Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Montag mit. Für die 39-Jährige wird es nach 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada die dritte WM-Endrunde der Frauen.

Als Schiedsrichter-Assistentin wurde Katrin Rafalski nominiert.