ManCity patzt - Liverpool übernimmt Spitze

Manchester City patzt beim FC Chelsea

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool den ersten Patzer von Titelverteidiger Manchester City genutzt und die Tabellenführung übernommen - Ralph Hasenhüttl ist bei seinem Premier-League-Debüt mit dem FC Southampton dagegen leer ausgegangen.

Der ehemalige Bundesligacoach verlor mit seiner Mannschaft das Kellerduell bei Cardiff City 0:1 (0:0), die Saints bleiben Tabellenvorletzter.

Hasenhüttl war erst am Donnerstag in Southampton vorgestellt worden und gilt als großer Hoffnungsträger. Diesmal blieb er ohne Erfolg, auch weil dem Gegentor durch Callum Paterson (74.) ein schwerer Patzer des ehemaligen Bundesligaprofis Jannik Vestergaard vorausging.

"Wir wissen, dass wir noch einen harten und langen Weg vor uns haben", sagte Hasenhüttl.

Dagegen durfte Klopp mit Liverpool jubeln. Zunächst über Topstürmer Mohamed Salah, der beim 4:0 (1:0) beim AFC Bournemouth dreimal traf, anschließend über die erste Liga-Niederlage von Meister Manchester City in dieser Saison.

Manchester City und Leroy Sané diesmal ohne Durchschlagskraft

Im Spitzenspiel verlor die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nach zuvor 13 Siegen und zwei Unentschieden in 15 Ligaspielen beim FC Chelsea mit Nationalspieler Antonio Rüdiger 0:2 (0:1).

Für die Gastgeber trafen N'Golo Kante (45.) und David Luiz (78.). Die Vorlagen für beide Tore lieferte der Belgier Eden Hazard.

Der zuletzt in Topform spielende Leroy Sané konnte sich bei City nicht entscheidend in Szene setzen.

Durch den Ausrutscher des Konkurrenten übernahm Liverpool mit 42 Punkten die Spitzenposition vor den Citizens (41), Chelsea ist mit 34 Zählern Dritter.

Gegen Bournemouth war Salah in der 25., in der 48. und in der 77. Minute erfolgreich, zudem traf Steve Cook (68.) ins eigene Netz.

"Das ganze Spiel von ihm war großartig - nicht nur die Tore", sagte Klopp der "BBC" und ergänzte: "Wir haben schönen Fußball gespielt."

Salah steht mit zehn Ligatreffer nun gleich auf mit dem ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang auf Platz eins der Torjägerliste.

Klopps Reds sind nun als letztes Team in der Premier League ungeschlagen, doch der Blick geht auf die Champions League.

Am Dienstag muss Liverpool im letzten Gruppenspiel zuhause gegen die SCC Neapel gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Arsenal tut sich ohne Mesut Özil schwer

Europa-League-Teilnehmer Arsenal tat sich beim 1:0 (0:0) zuhause gegen Huddersfield Town überraschend schwer.

Lucas Torreira erlöste die Gunners erst in der 82. Minute. "Es war nicht das beste Spiel, aber wir haben es gut zu Ende gebracht", sagte Trainer Unai Emery.

Der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil fehlte erneut im Arsenal-Kader - laut Vereinsangaben wegen Rückenproblemen. Britische Medien spekulierten zuletzt allerdings über ein angespanntes Verhältnis zu Coach Emery.

Rekordmeister Manchester United setzte sich gegen den FC Fulham mit Weltmeister Andre Schürrle 4:1 (3:0) durch.

Für United trafen Ashley Young (13.), Juan Mata (28.), Romelu Lukaku (42.), der damit seine zweimonatige Durststrecke beendete, und Marcus Rashford (83.).

Bei den Gästen war Aboubakar Kamara (67.) per Elfmeter erfolgreich. Fulham bleibt damit weiterhin am Tabellenende.

Die Londoner beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für André-Frank Zambo Anguissa (68.) in Unterzahl.