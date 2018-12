Ex-Bayern-Star vor Wechsel ins Revier?

Wechselt Medhi Benatia zum BVB oder zum FC Schalke 04?

Im Sommer 2016 verließ Medhi Benatia den FC Bayern München und heuerte bei Juventus Turin an, nun könnte eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erfolgen. Angeblich haben der BVB und der FC Schalke 04 Interesse.

Die beiden Revierrivalen sollen den 31-jährigen Marokkaner vorerst bis zum Sommer ausleihen wollen, eine Kaufoption soll Bestandteil des Deals sein. Das berichtet "Tuttosport".

Juventus würde es demnach zwar vorziehen, Benatia erst im Sommer ziehen zu lassen, der Innenverteidiger soll jedoch auf einen Abschied drängen. "Mit 31 würde ich gerne mehr spielen. Wir werden sehen, was im Januar passiert", wird Benatia zitiert. In Turin gehörte der Verteidiger in dieser Saison nicht zum Stammpersonal. Lediglich sechsmal kam der WM-Teilnehmer bislang zum Einsatz.

Ersatzleute hat Juve angeblich bereits ausgemacht. Golden Boy Matthijs de Ligt oder der 18-jährige Franzose Jean-Clair Todibo stehen laut dem Bericht auf dem Zettel der Bianconeri.

BVB und Schalke mit Bedarf

Benatias Vertrag in Turin endet im Sommer 2020, für die Mannen aus Turin absolvierte er bislang 59 Pflichtspiele. Für den FC Bayern stand Benatia 46 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er drei Tore.

Eine Verpflichtung des Routiniers würde für den BVB und Schalke durchaus Sinn ergeben. Im Kader der Dortmunder stehen mit Abdou Diallo, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji und Ömer Toprak zwar vier Spieler für die Abwehrmitte, die aktuelle Verletzungsmisere zeigt jedoch auf, dass weiteres Personal durchaus benötigt werden könnte.

Den in dieser Saison defensiv teils wankelmütigen Schalkern würde ein Spieler mit der Erfahrung Benatias ebenfalls gut tun.