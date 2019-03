DFB-Frauen bestreiten WM-Generalprobe gegen Chile

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg testet gegen Chile

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihre Generalprobe für die WM 2019 in Frankreich gegen Chile.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft mit ihrer Mannschaft am 30. Mai in Regensburg auf die Südamerikanerinnen, die erstmals an der Endrunde (7. Juni bis 7. Juli) teilnehmen werden. Die Abreise zur WM ist für den 3. Juni geplant.

"Wir freuen uns auf die Begegnung mit Chile", sagte Voss-Tecklenburg: "Das letzte Spiel vor einem Turnier ist immer etwas ganz Besonderes. Regensburg ist ein toller Standort, der beste Bedingungen bietet, um uns mit einer guten Performance in einer positiven Atmosphäre auf die WM einzustellen."

Vor der Abreise nach Frankreich bereitet sich die DFB-Auswahl vom 24. bis 31. Mai im Rahmen eines Trainingslagers in Grassau auf das Turnier vor.

Die Nationalmannschaft trifft in den WM-Gruppenspielen am 8. Juni in Rennes auf China, am 12. Juni in Valenciennes auf Spanien und am 17. Juni in Montpellier auf Südafrika.