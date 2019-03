West-Ham-Talent Rice darf künftig für England spielen

Rice darf für die Nationalmannschaft Englands spielen

Fußball-Talent Declan Rice von West Ham United darf trotz dreier Länderspiele für Irland künftig für die englische Nationalmannschaft spielen.

Der Weltverband FIFA stimmte dem Nationalitätenwechsel des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers am Dienstag zu. 2016 war bereits Jack Grealish (Aston Villa) diesen Weg gegangen.

Rice hatte auf Juniorenebene für Irland gespielt und anschließend A-Länderspiele absolviert, allerdings waren es Testspiele.

Somit war ein Wechsel noch möglich. Beobachter erwarten, dass Rice vom englischen Teammanager Gareth Southgate in der kommenden Woche in den Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien (22. März) und in Montenegro (25. März) berufen wird.