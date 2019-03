FC Bayern gegen FC Liverpool: Es geht schon um alles

Für den FC Bayern und den FC Liverpool geht es um alles

Bei Bayern München herrscht gespannte Ruhe - bis Mittwoch. Dann wird das Spiel gegen den FC Liverpool wohl zeigen, zu was die Münchner in dieser Saison noch fähig sind.

Am Mittwoch, betont Hasan Salihamidzic, "geht es um alles". Um alles? Im März? Ja, ganz offensichtlich. Am Mittwoch empfängt Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League den FC Liverpool, und der Sportdirektor verdeutlicht mit seiner Aussage, dass die Saison aus Sicht des Rekordmeisters maßgeblich vom Resultat dieses einen Spiels abhängen wird. "Ein Weiterkommen würde uns allen gut tun", behauptet Salihamidzic. Und ein Ausscheiden?

Schon am Samstag sprachen sie beim FC Bayern fast nur noch von der wegweisenden Begegnung am Mittwoch - trotz der Übernahme der Tabellenführung, trotz des Wirbels, den Bundestrainer Joachim Löw mit der Ausbootung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller verursacht hatte. Um die angespannte Ruhe im Verein nicht zu gefährden, sperrte Uli Hoeneß sogar die Abteilung Attacke zu: kein Kommentar zu Löw - bis Mittwoch.

Salihamidzic sieht Momentum beim FC Bayern

Das 6:0 gegen den VfL Wolfsburg und die Rückkehr auf Platz eins gab dem FC Bayern angeblich Rückenwind, Salihamidzic sieht das sogenannte Momentum "zum richtigen Zeitpunkt" aufseiten der Münchner, "das wollen wir mitnehmen". Ein Sieg gegen den FC Liverpool, nach dem 0:0 im Hinspiel zwingend erforderlich für ein Weiterkommen, dürfte zusätzlichen Schub geben, umgekehrt wäre ein Ausscheiden ein böser Dämpfer. "Es ist ein sehr wichtiges Spiel." Sagt Salihamidzic.

Für wichtige Spiele braucht es wichtige Spieler, beim FC Bayern hoffen sie deshalb, dass Kingsley Coman am Mittwoch eingesetzt werden kann nach auskuriertem Muskelfaserriss. "Der King fühlt sich gut", meldete Salihamidzic. Ansonsten muss Trainer Niko Kovac auf Franck Ribéry zurückgreifen, der am Samstag als Einwechselspieler mit drei Torvorlagen in neun Minuten glänzte. Nicht spielen können der wieder verletzte Arjen Robben und der wie Joshua Kimmich gesperrte Müller.

Hoeneß nimmt Lewandowski in die Pflicht

Es wird also nicht zuletzt auf Robert Lewandowski ankommen. Der Pole ist seit Samstag mit 197 Treffern alleine erfolgreichster ausländischer Torschütze der Bundesliga, in der Gruppenphase war er achtmal erfolgreich. "Er muss die Tore machen", sagte Präsident Uli Hoeneß im "kicker", die wenigen Chancen, die er bekomme, "muss er reinmachen". Am Montag nahm Lewandowski im Gegensatz nicht am Mannschaftstraining bei Schneefall teil - er trainierte individuell.

Auch auf James wird es ankommen. Der Kolumbianer spielte am Samstag bis zu seiner Auswechslung eine gute Partie. Das 0:0 aus dem Hinspiel, warnte er am Montag auf der Bayern-Homepage, sei "ein gefährliches" Ergebnis, "wir müssen sehr aufpassen". Liverpool habe sehr schnelle Spieler, "sie fühlen sich wohl, wenn sie Räume bekommen. Deshalb müssen wir sehr konzentriert spielen, mit großer Motivation an die Sache gehen und ein gutes Spiel abliefern".

Es geht schließlich um alles.