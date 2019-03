Roman Wallner beendet seine Profikarriere

View this post on Instagram

erster Spielerpass #anno1988 #danke⚽️ „Es war sehr schön“ Liebe Freunde, Fans und Wegbegleiter, 22 Jahre sind eine lange Zeit - jetzt ist es an der Zeit einen neuen Weg einzuschlagen und meine aktive Spielerkarriere zu beenden. Die Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen, sondern es war ein längerer Prozess. Der Zeitpunkt genau jetzt aufzuhören ist absolut der Richtige. In den 22 Jahren Profifußball habe ich wirklich alles erlebt, am Ende überwiegt ganz eindeutig das Positive mit vielen schönen Erinnerungen. Ich denke in so einem langen Fußballerleben lernt man so viel, wie für drei Leben danach. Ihr fragt euch vielleicht, wie nun meine nahe Zukunft aussehen wird. Ich war ja auch in den letzten Jahren nie untätig, habe parallel zum Fußballspielen verschiedene Ausbildungen abgeschlossen, darunter die Trainer-A-Lizenz. Jetzt bilde ich mich in vielen Bereichen weiter, absolviere eine Kommunikations- und Medienausbildung, hospitiere bei Bundesliga-Klubs und beginne in Kürze ein Studium zum Sportmanager in Deutschland. Langweilig wird mir also sicher nicht, der Spitzensport wird fix auch weiterhin ein großer Teil in meinem Leben bleiben. Ich möchte mich bei euch für eure Treue und langjährige Unterstützung bedanken. Euer Roman