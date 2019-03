Juventus siegt ohne verletzten Cristiano Ronaldo

Moise Kean erzielte für Juventus das Tor des Tages

Ohne den am Oberschenkel verletzten Superstar Cristiano Ronaldo hat Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin gegen den FC Empoli am 29. Spieltag der Serie A einen glanzlosen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gelandet.

Der eingewechselte 19 Jahre alte italienische Nachwuchsstar Moise Kean (72.), der zuletzt zwei Länderspieltreffer erzielte, markierte auf Vorarbeit von Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic das erlösende Führungstor.

Die Alte Dame führt das Klassement weiterhin souverän an und hat 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSC Neapel. CR7 hatte sich in der EM-Qualifikation mit Portugal am Oberschenkel verletzt und kann vorläufig nicht spielen. Bei Juve wirkte allerdings Nationalspieler Emre Can von Beginn an mit.

Wie Ronaldo nicht im Kader stand der 2014er-Weltmeister Sami Khedira, der nach seiner Herz-OP noch nicht wieder vollkommen fit ist.