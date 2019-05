CR7 spricht offen über Druck und Missgunst

Cristiano Ronaldo spielt seit 2018 für Juventus Turin

Seit 15 Jahren gehört Cristiano Ronaldo zu den besten Fußball-Spielern der Welt. Nun hat der Profi von Juventus Turin über das Leben als Superstar gesprochen. Dabei gab der 34-Jährige intime Einblicke in sein Seelenleben preis.

"Schon als junger Spieler hatte ich viel Druck. Als ich nach Madrid kam, war ich der teuerste Spieler der Geschichte", so der Portugiese in der Zeitung "El Pais" über die hohe Erwartungshaltung an seine Person: "Schon in Manchester, als ich mit 23 meinen ersten Ballon d'Or gewonnen hatte, sagten die Leute: 'Seht hin, der Junge gehört zu den Allerbesten.' In den letzten zehn, zwölf Jahren hatte ich diesen zusätzlichen Druck ständig."

Neben zahlreichen Fans gibt es laut CR7 auch viele Menschen, die ihn in großen Spielen scheitern sehen wollen. Doch der Europameister von 2016 sieht dies gelassen: "Das ist ein Teil meines Lebens und ich bin darauf vorbereitet."

Trotzdem gestand Ronaldo: "Es ist nicht immer einfach, eine der öffentlichsten Personen der Welt zu sein. Es gibt Leute, die mögen Cristiano und es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Je mehr du erreichst, desto mehr wollen sie dich runterziehen."