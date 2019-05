Mourinho vor Sensationswechsel nach Schottland?

José Mourinho will im Sommer einen neuen Verein übernehmen

Nach seinem Aus bei Manchester United im Dezember 2018 will José Mourinho zur kommenden Saison einen neuen Verein übernehmen. Angeblich schielt "The Special One" auf den Job von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain. Aber auch ein Sensationswechsel nach Schottland steht im Raum - und sogar ein Engagement beim FC Bayern München.

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, ist Mourinho besonders scharf auf den Posten in Paris. Demnach hat er bereits mehrfach bei den Bossen des Scheichklubs angerufen, um sich in Stellung zu bringen. Der 56-Jährige pflegt anders als Tuchel eine gute Beziehung zu PSG-Sportdirektor Antero Henrique.

Doch obwohl PSG bereits im Achtelfinale der Champions League scheiterte und zuletzt drei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, halten die Verantwortlichen wohl an Tuchel fest. Laut "L'Équipe", wird das Salär des Coaches sogar um 50 Prozent angehoben. Tuchel streicht damit nicht mehr fünf Millionen Euro, sondern zukünftig 7,5 Millionen Euro pro Jahr (625.000 Euro im Monat) ein.

Eine Maßnahme, um Tuchel, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, längerfristig an PSG zu binden. Trotz der in den letzten Wochen desolaten Leistungen genießt der Fußballlehrer noch die Rückendeckung der arabischen Geldgeber um Nasser Al-Khelaifi.

José Mourinho bei FC Bayern, AS Rom und Celtic auf dem Zettel?

Gegenüber dem französischen Fachblatt stellte Mourinho klare Anforderungen an seinen neuen Arbeitgeber. "Ich weiß auch genau, was ich nicht will, deshalb habe ich schon drei oder vier Angebote abgelehnt, weil ich Fußball und Ambitionen auf höchstem Level will", stellte der 56-Jährige klar.

Wichtig sei ihm ebenfalls ein "strukturelles Einfühlungsvermögen. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die ich liebe. Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, mit denen ich gerne arbeite, mit denen ich die gleichen Ideen teile." Auf Widersprüche zwischen dem, was Mourinho denkt, und dem, was die anderen denken kann der Coach gut verzichten.

Zuletzt wurde Mourinho auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Mit der AS Rom sollen bereits Gespräche stattgefunden haben.

Und laut "Daily Mail" macht sich Schottlands Serienmeister Celtic ebenfalls Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Portugiesen. Der Klub aus Glasgow soll Mourinho ein "finanziell konkurrenzfähiges Angebot" unterbreitet haben.