Liverpool plant schon zwei Titel-Partys

Der FC Liverpool hat noch zwei Titelchancen

Noch hat der FC Liverpool in der laufenden Saison keinen Titel sicher. Doch nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League sind bereits zwei Titel-Partys in Planung. Das teilte das Liverpooler Rathaus mit.

"Wenn die Reds ein oder zwei Trophäen gewinnen, werden sie einen wohlverdienten Heldenempfang erhalten und wir werden eine Show veranstalten, um die Stadt stolz zu machen", sagte Bürgermeister Joe Anderson.

Am Dienstag war der FC Liverpool durch einen spektakulären 4:0 Sieg über den FC Barcelona ins Finale der Champions League eingezogen. Dort trifft die Mannschaft von Jürgen Klopp auf Tottenham Hotspur.

Die zweite Titelchance hat der LFC in der Premier League. Dort belegt der Klub einen Spieltag vor Saisonende allerdings nur den zweiten Platz hinter Tabellenführer Manchester City. Ein Punkt trennt die beiden Meisterschaftskonkurrenten vor dem "Finale".

Route für Titel-Party des FC Liverpool steht schon fest

Die Parade für den Meistertitel würde am 13. Mai, die Parade für den Champions-League-Titel am 2. Juni stattfinden. Sogar die Route durch die Stadt steht schon fest. Und erste Tipps für die Fans hatte die Stadt auch schon parat. In der Mitteilung hieß es, die Fans am Straßenrand sollten geduldig sein. Schließlich bewege sich der Bus mit den Spielern bei der Parade nur langsam durch die Stadt.

Noch ist allerdings unklar, ob es überhaupt eine Parade geben wird. Zwei Spiele entscheiden darüber, ob Liverpool zwei oder gar keinen Titel holt.