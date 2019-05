Rapid: Debütant in der Startelf gegen Altach

Unknown Source

Patrick Obermüller kommt zu seinem Debüt für Rapid Wien

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer macht seine Ankündigung wahr und schont im letzten Match der Qualifikationsrunde gegen Altach einige Stammspieler. Der 20-jährige Innenverteidiger Patrick Obermüller gibt sein Debüt in der Kampfmannschaft.

Das Playoff-Spiel gegen Mattersburg am kommenden Dienstag vor der Brust, krempelt Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer seine Mannschaft zum Ligaabschluss gegen Altach kräftig um und lässt mit Patrick Obermüller einen jungen Mann aus dem eigenen Nachwuchs gleich in der Startelf debütieren.

Der 20-jährige Abwehrspieler ist Stammkraft in Rapids Regionalligateam, für das er diese Saison in 24 Meisterschaftspartien durchgespielt hat. Ebenfalls von Beginn an ran darf Kelvin Arase. Der gleichaltrige Flügelspieler wurde erst diese Woche von seinem Engagement als Kooperationsspieler bei Zweitligist SV Horn nach Hütteldorf zurückbeordert.

Im Verlauf der Partie gegen Altach könnte es zu einem weiteren, grün-weißen Debüt kommen, da mit Nicholas Wunsch noch ein Nachwuchsmann auf der Bank sitzt. Der 18-jährige Spielmacher hat in der laufenden Saison sieben Tore und acht Assists für Rapid II beigesteuert.

red