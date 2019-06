Admira holt Kerschbaum von Wacker Innsbruck

Unknown Source

Roman Kerschbaum wird ein "Panther"

Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum verlässt Absteiger Wacker Innsbruck und heuert zur kommenden Saison bei der Admira an.

Von Innsbruck in die Südstadt: Roman Kerschbaum verlässt nach drei Jahren Wacker Innsbruck, um in der Bundesliga zu bleiben und unterschreibt bei der Admira. "Er ist sportlich und charakterlich ein absoluter Gewinn für uns und wird mit seinen ausgewiesenen Führungsqualitäten eine wichtige Säule in unserer jungen Mannschaft werden", erkärte Admira-Manager Amir Shapourzadeh.

Kerschbaum stammt aus der Jugend des SKN St. Pölten und sammelte später in der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg weitere Erfahrungen. Anschließend wechselte er zum SV Grödig, bevor er sich im Sommer 2016 dem FC Wacker Innsbruck anschloss.

Der nächste neue Panther ist im Anmarsch! 😁 Wir freuen uns auf Roman Kerschbaum, der von @wackerinnsbruck in die Südstadt wechseln wird! 💪

Alle Infos: ➡️ https://t.co/mNayKVGx7Z#herzblut pic.twitter.com/s9oTaiPNnR — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 5. Juni 2019

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Admira und direkt ein sehr gutes Gefühl. Ich freue mich sehr, künftig mit dieser tollen Truppe von jungen "Panthern" auf Punktejagd zu gehen", wird der 25-jährige, defensive Mittelfeldspieler in einer Klubaussendung zitiert.

red