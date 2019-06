ÖFB-Kader für U21-EM nominiert

APA (Archiv)

Österreichs Kader für die U21-EM steht

U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat den 23-Mann-Kader präsentiert, mit dem Österreichs Auswahl bei der EM-Endrunde in Italien und San Marino antritt.

Teamchef Werner Gregoritsch gab am Donnerstag im Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf die 23 Spieler bekannt, die bei der ÖFB-U21-EM-Premiere in Italien aufzeigen sollen. Aus dem Großaufgebot gestrichen wurden die Austria-Verteidiger Alexandar Borković und Petar Gluhaković, Sturm-Mittelfeldspieler Michael Lema und Admira-Stürmer Patrick Schmidt.

Das Quartett macht die Vorbereitung mit dem Team aber weiter mit und würde bei Ausfällen zum Zug kommen. Die A-Teamspieler Stefan Posch, Philipp Lienhart und Xaver Schlager stoßen erst nach den Auftritten mit der Elf von Franco Foda in der EM-Qualifikation am 14. Juni zur U21. Nicht zur Verfügung stehen der Nachwuchsauswahl hingegen Konrad Laimer, Valentino Lazaro und der nicht rechtzeitig fit gewordene Maximilian Wöber.

Österreich absolviert am Dienstag (18:45 Uhr) in Hartberg gegen EM-Starter Frankreich die Turnier-Generalprobe. Am Freitag folgt die Abreise nach Italien, am 17. Juni (18:30) ist Serbien in Triest der erste EM-Gegner.

