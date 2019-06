Perisic schießt Kroatien zum Sieg - Orban trifft doppelt

unknown

Ivan Perisic traf für seine Kroaten

Vize-Weltmeister Kroatien hat in der EM-Qualifikation mit dem nächsten knappen Erfolg die Tabellenführung in Gruppe E übernommen. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic setzte sich am Samstag im heimischen Osijek gegen Wales mit 2:1 (1:0) durch und steht mit sechs Zählern punkt- und torgleich mit Ungarn an der Spitze.

Mit zwei Toren führte der Leipziger Willi Orban Ungarn zu einem 3:1 (1:0) in Aserbaidschan. Zuvor hatte Kroatien nur einen mühevollen Sieg gegen Außenseiter Aserbaidschan (2:1) und eine Niederlage in Ungarn (1:2) zu verzeichnen.

Ein Eigentor des Walisers James Lawrence (17.) brachte in der ersten Hälfte die Führung für deutlich überlegene Kroaten, bei denen in Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Josip Brekalo (VfL Wolfsburg) drei Bundesliga-Profis in der Startelf standen.

Der frühere Wolfsburger und Dortmunder Ivan Perisic (48.) traf kurz nach der Pause zum 2:0, David Brooks (77.) sorgte mit einem abgefälschten Schuss noch für den Anschlusstreffer. In der Schlussphase konnte auch der eingewechselte Schalker Rabbi Matondo die Niederlager der Waliser nicht mehr verhindern.

Orban erzielte in Baku die ersten beiden Tore (18. und 53.) für die Ungarn, die in Torwart Peter Gulacsi (Leipzig) und Adam Szalai (Hoffenheim) zwei weitere Bundesligaprofis auf dem Platz hatten. Mahir Madatow verkürzte (69.), David Holman sorgte für die Entscheidung (71.).

In der Gruppe C, in der auch die deutsche Nationalmannschaft an den Start geht, hat Estland den ersten Sieg in der Qualifikation zur EM 2020 trotz Führung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Reim, mit 157 Länderspieleinsätzen Rekordnationalspieler seines Landes, unterlag am Samstag der bereits zum dritten Mal siegreichen Auswahl Nordirlands mit 1:2 (1:0).

Konstantin Vassiljev (25.) brachte die Hausherren in Tallinn in Führung, Conor Washington (78.) und Josh Magennis (80.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag. Das Hinspiel in Belfast hatte Nordirland, das mit neun Punkten die "deutsche" Gruppe anführt, im März mit 2:0 gewonnen.