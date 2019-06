Spanien siegt nach zwei Elfer-Toren - Norwegen souverän

Alex Grimm, getty

Jenni Hermoso traf zweimal vom Punkt

Spanien hat bei der WM der Fußballerinnen in Frankreich mit Glück und einiger Mühe sein Auftaktspiel in der deutschen Gruppe B gewonnen.

Dank zweier Elfmetertore von Jennifer Hermoso drehten die Spanierinnen am Samstag in Le Havre einen 0:1-Halbzeitrückstand gegen den krassen Außenseiter Südafrika noch in ein 3:1.

Thembi Kgatlana (25.) hatte mit einem Schlenzer zur überraschenden Führung für den WM-Debütanten Südafrika getroffen, der am 17. Juni in Montpellier letzter deutscher Gegner sein wird. Hermoso (70.) glich per Handelfmeter aus und verwandelte sieben Minuten vor dem Ende auch noch einen umstrittenen Foulelfmeter nach Videobeweis. Südafrikas Nothando Vilakazi sah in jener Szene die Gelb-Rote Karte (83.), Lucia Garcia setzte den Schlusspunkt (89.).

Die Spanierinnen fordern Deutschland, das zum Auftakt China 1:0 besiegt hatte, am Mittwoch (18:00 Uhr) in Valenciennes.

Norwegen ohne Probleme gegen Nigeria

Ex-Weltmeister Norwegen siegte zum Auftakt in Gruppe A auch ohne Superstar Ana Hegerberg souverän mit 3:0 (3:0) gegen Nigeria. Die Ballon d'Or-Gewinnerin hatte auf ihre WM-Teilnahme aus Ärger über die ungleiche Prämienverteilung im Vergleich zum Männerfußball verzichtet. Guro Reiten (16.), Lisa-Marie Utland (34.) und Osinachi Ohale (37./Eigentor) erzielten die Tore in Reims.

Am Freitag hatte die gastgebenden Französinnen in der Norwegen-Gruppe durch ein 4:0 gegen Südkorea standesgemäß vorgelegt.