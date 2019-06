U21-EM: Das ÖFB-Quartier in Cormons

APA

Am Sonntag ist das Abschlusstraining für das Auftaktspiel am Montag

"Viel Ruhe, Raum zur Entspannung und ein tolles italienisches Ambiete", bietet das für die österreichische U21 perfekt gelegene EM-Quartier laut Teamchef Werner Gregoritsch.

Die Spieler des ÖFB-U21-Nationalteams sollen in ihrem Quartier für die EM in Udine und Triest die besten Bedingungen vorfinden. Das Hotel in Cormons im Weinbaugebiet Collio, auf halber Strecke zwischen den Spielorten gelegen, erfüllt nach Worten von Teamchef Werner Gregoritsch alle Anforderungen.

>> Liveticker: Serbien gegen Österreich

"Das Hotel bietet viel Ruhe, Raum zur Entspannung und ein tolles italienisches Ambiete. Wir haben hier viele Möglichkeiten zu regenerieren und unter anderem auch ein Fitnesscenter im Freien", sagte der Steirer in einer Aussendung.

Die Mannschaft um die A-Teamspieler Xaver Schlager, Stefan Posch und Kapitän Philipp Lienhart hatte nach der siebenstündigen Busanreise am Freitagabend noch auf dem Trainingsplatz im nahegelegenen Corno di Rosazzo geübt. Am Sonntagnachmittag folgt in Triest das Abschlusstraining für das Auftaktspiel am Montag (18:30 Uhr) gegen Serbien.

apa