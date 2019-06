Charaktertest bestanden! U21 fiebert Halbfinale entgegen

Alessandro Sabattini, getty

Die deutsche U21 will den EM-Titel

Dämpfer? Egal! Der U21 fehlen nur noch zwei Siege zum EM-Titel, Olympia ist schon sicher. Allen voran Alexander Nübel und Luca Waldschmidt bestanden den Charaktertest.

Stefan Kuntz genoss seinen Espresso, auch wenn Oliver Bierhoff eher Geistreicheres vorschlug. "Jetzt bräuchten wir einen Schnaps", meinte Bierhoff nach dem Einzug ins Halbfinale der U21-EM, der mehr Nerven gekostet hatte als gedacht. Auf den Obstler, den Österreich-Coach Werner Gregoritsch seinem Kollegen Kuntz versprochen hatte, mussten beide aber verzichten. "Den hatte Werner nicht dabei", sagte Kuntz und wirkte dennoch zufrieden.

Grund zum Anstoßen gab es schließlich genug. Das 1:1 (1:1) gegen Österreich war zwar kein Gaumenschmaus, den Charaktertest bestand das Team dank Torhüter Alexander Nübel und Torschütze Luca Waldschmidt aber und spielt nun am Donnerstag um den erneuten Einzug ins Endspiel. Als Zugabe werden Deutschlands Fußballer 2020 bei Olympia vertreten sein - keine Selbstverständlichkeit angesichts der 28 Jahre langen Abstinenz von 1988 bis 2016.

Schalkes Nübel erlebt Berg- und Talfahrt

In Tokio dabei zu sein, sei "ein wichtiges Signal für den deutschen Fußball", sagte DFB-Direktor Bierhoff, der in seiner alten Wahlheimat Udine einen emotionalen Tag erlebte. Das DFB-Team spielte lange schwach und kämpfte stark, beim Schlusspfiff rissen fast alle Spieler erleichtert die Arme in die Höhe. "Die Mannschaft hat sich toll gewehrt. Solche Spiele auch noch erfolgreich zu gestalten, ist ein gutes Zeichen", sagte Bierhoff.

Eine Berg- und Talfahrt erlebte vor allem Nübel. Der Schalker Torhüter verursachte zunächst einen Elfmeter, weil er die Knie anzog und Gegenspieler Sasa Kalajdzic im Gesicht traf. "Ich verstehe die Situation nicht ganz. Ich hab das Regelwerk so noch nicht gekannt", sagte Nübel. Torwarttrainer Klaus Thomforde wurde noch deutlicher: "Ich bin jetzt 30 Jahre im Fußball, aber mir hat noch kein Schiedsrichter gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Das sind Dinge, die machen den Fußball kaputt."

Nübel fing sich jedoch schnell und zeigte mit zwei Weltklasseparaden, warum Bayern München an ihm interessiert ist. "Er hat uns am Leben gehalten. Auch wenn es bei mir eher zum Herzstillstand geführt hat", sagte Kuntz. Zweiter Held des Abends war Waldschmidt, der aus 25 Metern in den Winkel traf und bereits fünf Tore auf dem Konto hat. "Ich bin froh, dass es so gut läuft. Das nächste Ziel ist das Finale", sagte der Angreifer des SC Freiburg.

Henrichs hofft auf "die Jungs"

Getröstet werden musste einzig Benjamin Henrichs, der nach seiner zweiten Gelben Karte im Halbfinale fehlen wird. Noch auf dem Rasen gab das Team dem Außenverteidiger ein Versprechen. "Die Jungs haben gesagt, dass sie das EM-Finale für mich erreichen wollen - damit ich noch ein weiteres Spiel im Turnier machen kann", sagte Henrichs, ehe auf dem Weg ins Hotel im Bus die "Musik aufgedreht, gesungen und gefeiert" wurde.

Im Teamquartier in Fagagna wartete dann eine größere Feier, Freunde und Familien waren eingeladen. "Alle können kommen. Wir wussten ja nicht, ob wir etwas zu feiern haben oder getröstet werden müssen", sagte Kuntz. Auf Hochprozentiges verzichtet der Coach aber auch da. Schließlich "verträgt niemand weniger als ich", sagte Kuntz und grinste breit.