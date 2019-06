Konkurrenz für Bayern: PSG will Dembélé

Alex Caparros, getty

Ousmane Dembélé hat beim FC Barcelona noch Vertrag bis 2022

Ousmane Demélé bald im Trikot des FC Bayern? Dem Vernehmen nach denkt der deutsche Rekordmeister über eine Verpflichtung des einstigen BVB-Außenstürmers nach. Nun bekommen die Münchner jedoch namhafte Konkurrenz im Rennen um den Angreifer des FC Barcelona.

Der amtierende Double-Sieger ist nicht der einzige Klub, der den 22-Jährigen im Sommer unter Vertrag nehmen will. So berichtet die katalanische "Sport", dass auch der französische Meister PSG Interesse an Dembélé zeigt.

Demnach wird der Flügelstürmer Teil eines spektakulären Deals um Superstar Neymar. Der Brasilianer pocht spanischen Medienberichten vehement auf eine Rückkehr zum FC Barcelona - zu eben jenem Klub, den er 2017 im Streit für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro verließ.

PSG will Neymar allerdings keineswegs kampflos zurück nach Spanien ziehen lassen und fordert im Gegenzug nun gleich zwei Spieler. Neben Ousmane Dembélé wollen die Hauptstädter auch Offensivspieler Philippe Coutinho an die Seine lotsen.

Im Fall Dembélé will PSG dem Bericht zufolge offenbar ähnlich vorgehen wie bei den Transfer von Kylian Mbappé. Der Franzose soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen und dann durch eine vertraglich vereinbarte Kaufpflicht im nächsten Jahr fest wechseln.

Für den ehemaligen Dortmunder wäre ein Wechsel zu PSG auch eine Rückkehr zum alten Trainer: Thomas Tuchel. Der 45-Jährige sei von den Qualitäten des einstigen Schützlings überzeugt, auch Dembélé selbst sei einem Wiedersehen nicht abgeneigt, heißt es weiter.

Dembélé beim FC Bayern nur Plan B?

Gegen einen Dembélé-Transfer spricht derweil wohl jedoch vor allem das angebliche Veto des FC Barcelona. So sollen die Katalanen zur neuen Spielzeit fest mit dem Weltmeister planen, der vertraglich bis 2022 gebunden ist.

Zusätzlichen Zündstoff könnte die Personalie spätestens dann bekommen, sollte sich der FC Bayern dazu entschließen, den jungen Angreifer zurück in die Bundesliga zu holen.

Laut "kicker" besteht zumindest ein Interesse am Ex-Dortmunder, der in München allerdings bislang nur als "Plan B" gelten soll. So habe ein Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern weiterhin oberste Priorität.