Rapid gibt Außenspieler Manuel Thurnwald ab

Manuel Thurnwald (r.) wird in Zukunft für und nicht gehen den SCR Altach verteidigen

Manuel Thurnwald wechselt von Rapid Wien innerhalb der Bundesliga zum SCR Altach und unterschreibt im Ländle einen Vertrag bis Sommer 2021.

Der SK Rapid hat sich von einem weiteren Ergänzungsspieler getrennt. Eigengewächs Manuel Thurnwald verlässt die Hütteldorfer und unterschreibt beim SCR Altach einen Zweijahresvertrag. Sein Kontrakt bei den Grün-Weißen wäre im Sommer 2020 ausgelaufen.

"Spieler, die schon seit Kindesbeinen beim Klub sind, lässt man natürlich immer schwer ziehen", sagt Rapid-Sportchef Zoran Barišić in einer Aussendung über Thurnwald, der seit seinem sechsten Lebensjahr bei den Hütteldorfern kickte. "Für ihn ist dieser Schritt für seine Karriere jetzt aber enorm wichtig, er benötigt viel Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau und da hat er in Altach sicher wesentlich bessere Chancen, als es bei einem Verbleib bei uns gewesen wäre", so Barišić weiter.

Für den 21-jährigen Außenverteidiger war bei der Anfrage aus Altach "schnell klar, dass das in meiner aktuellen Karrierephase genau der richtige Schritt ist". Georg Zellhofer, Barišić' Pendant bei den Vorarlbergern, will Thurnwald "die Möglichkeit bieten, sich beim SCRA in der Bundesliga zu etablieren". Er passe "als junger Österreicher mit großem Entwicklungspotential und seiner Vielseitigkeit auf der rechten Außenbahn" genau ins Altach Anforderungsprofil.

