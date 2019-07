Tekpetey droht Schalke mit Tor-Gala

Stuart Franklin, getty

Bernhard Tekpetey ist nicht gut auf den FC Schalke zu sprechen

Der FC Schalke 04 hat Berhard Tekpetey im Sommer zuerst per Rückkaufklausel zurück nach Gelsenkirchen geholt, den Ghanaer anschließend aber lediglich als Verhandlungsmasse genutzt und an Fortuna Düsseldorf weiterverliehen. Ein Umstand, den der 21-Jährige S04 nur zu gerne heimzahlen würde.

"Ich will den Leuten beweisen, dass ich es drauf habe. Ganz speziell allen Leuten auf Schalke", zitiert die "Bild" den Angreifer, der zudem bemängelt, dass sein Aus bei den Knappen nichts mit seinem Vermögen auf dem Rasen zu tun habe: "Auf Schalke durfte ich nicht spielen. Aber nicht, weil ich zu schlecht war oder so was – das war eine Entscheidung des Trainers."

Neben markanter Worte will Tekpetey allerdings auch Taten sprechen lassen. "Ich freue mich besonders auf die Duelle mit Schalke und will da unbedingt treffen. Ich hoffe, dass ich dann drei- oder viermal treffe. Das hoffe ich wirklich von ganzem Herzen."