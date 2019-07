SKN-Stürmer Gartler für zwei Spiele gesperrt

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

René Gartler stieg gegen Sturms Juan Domínguez überhart ein

Der Strafsenat der Bundesliga hat St.-Pölten-Routinier René Gartler für sein rüdes Foulspiel gegen Juan Domínguez von Sturm Graz sanktioniert.

René Gartler ist am Montag vom Strafsenat der Österreichischen Bundesliga wegen rohen Spiels für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Profi vom SKN St. Pölten hatte am Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Graz bereits in der 28. Minute nach einem Tritt gegen das Schienbein von Sturms Mittelfeldspieler Juan Domínguez die rote Karte gesehen.

apa