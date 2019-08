Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain muss rund drei Wochen auf Nationalspieler Thilo Kehrer verzichten.

Der 22 Jahre Abwehrspieler hat sich zum Ligaauftakt beim 3:0 (1:0) gegen Olympique Nimes am Sonntag eine Fußverletzung zugezogen, wie der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel am Montag mitteilte. Kehrer war in der 76. Minute wegen seiner Blessur ausgewechselt worden.