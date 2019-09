Das sagen Neuer und Werner zum neuen Tor-Jingle des DFB

Christof Koepsel, getty

Manuel Neuer äußerte sich vor dem Spiel gegen die Niederlande

Bevor es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend (20:45 Uhr) in der EM-Qualifikation im Prestige-Duell gegen die Niederlande darum geht, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2020 zu machen, haben sich Manuel Neuer, Timo Werner und Oliver Bierhoff am heutigen Dienstag den Fragen der Journalisten gestellt.

Werner sieht nach dem Ausfall von Leroy Sané seine Chancen auf einen Stammplatz in der Fußball-Nationalmannschaft gestiegen. "Durch die unglückliche Situation, dass Leroy verletzt ist, ist vorne ein Platz frei geworden. Natürlich habe ich den Ansporn, die Leistungen aus dem Verein auch hier in der Nationalmannschaft zu zeigen", sagte der Torjäger von RB Leipzig: "Dass ich das kann, traue ich mir zu."

Der 23-Jährige, der im EM-Qualifikationsspiel für Sané in die Startelf rücken dürfte, wirkt seit seiner Vertragsunterschrift in Leipzig (bis 2023) auf dem Platz wie von einer Last befreit. Er selbst sieht da aber keinen großen Zusammenhang: "Ob mit oder ohne Vertrag: Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich immer meine Leistungen bringen."

Doch für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist das nur die halbe Wahrheit. "Als Spieler beschäftigt das einen, auch wenn man es nicht immer zugibt", sagte der frühere Stürmer: "Ich bin sehr froh über Timos Entscheidung, in einem Topklub und unter einem Toptrainer weiter zu reifen."

weltfussball.de hat die DFB-PK im LIVE-Blog begleitet. Hier sind die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Werner über das Spiel gegen Virgil van Dijk +++

"Er ist wahrscheinlich der Beste der Welt in der Verteidigung. Aber natürlich kann er die Abwehr nicht alleine zusammenhalten. Ich glaube wir haben genug Qualitäten vorne, gegen Holland Tore zu schießen. Er hat natürlich mit de Ligt noch einen neben sich, der auch gut ist. Es wird ein Duell auf Top-Niveau. Man will sich natürlich mit van Dijk und den Besten messen. Er ist so groß, es ist schon beeindruckend, neben ihm zu stehen."

+++ Neuer über die Frage der Stabilität +++

"Ich finde, dass wir sehr stabil aufgetreten sind in den letzten Spielen. Die Mechanismen, die Abläufe müssen immer wieder trainiert werden. Aber wir stehen gut da, dafür, dass die Mannschaft erst gerade im Aufbau ist. Dieser Prozess wird reifen, wir werden uns verbessern."

+++ Werner über die Niederlande +++

"Viel kann ich nicht hinzufügen. Nur so viel: So lange wir kein Gegentor bekommen, haben wir genug Potenzial, vorne ein Tor zu schießen."

+++ Neuer über die Niederlande +++

"Sie sind effektiv, gefährlich bei Standards. Haben individuell gute Spieler, sind gut eingespielt. Deshalb war es zuletzt immer gefährlich, wenn sie Offensivaktionen hatten. Vor dem Tor sind sie abgezockt. Da müssen wir aufpassen, hellwach sein. Wir wissen aber auch, was wir selbst für Stärken haben, dass wir in der Offensive immer Nadelstiche gesetzt haben. Es wird ein Duell auf Augenhöhe!"

+++ Neuer über seine Rolle als einer der wenigen Weltmeister von 2014 +++

"Es ist eine Frage, wie man im Leistungsstand ist, es ist davon abhängig, welche Vorstellungen der Nationaltrainer hat."

+++ Werner über Nagelsmanns Herangehensweise im Vergleich zu Rangnick +++

"Da hat sich nichts geändert. Die ganzen Dinge, die Ralf Rangnick eingeführt hat, sind alle geblieben. Wir sind da vielen anderen Klubs voraus, was zum Beispiel Ernährung angeht."

+++ Neuer über den neuen Tor-Jingle +++

"Ich umarme nicht so viele Spieler, kann das Ganze mehr genießen und werde mal hinhören!"

+++ Werner über den neuen Tor-Jingle +++

"Man ist ja nicht darauf bedacht, wenn man ein Tor schießt, zu warten, dass der Jingle beginnt, um dann zu jubeln. Ich höre eigentlich nie hin."

+++ Neuer über den EM-Titel als großes Ziel +++

"Der EM-Titel ist für uns alle ein großer Traum. Auch für mich persönlich, weil das noch nicht erlebt habe. Ich bin fit, stehe voll im Saft, denke aber auch nicht über den Sommer hinaus."

+++ Werner über den Kampf um einen Stammplatz im DFB-Team +++

"Die letzten Spiele waren von der Minutenzahl her nicht ganz so gut. Da hat mir das Tor gegen Estland dann gut getan. Durch Leroys Verletzung ist allerdings nun vorne ein Platz freigeworden, mit dem Verein läuft es gut, also habe ich auch den Anspruch, für Deutschland zu spielen. Dafür muss ich nicht nur in den Ligaspielen, sondern auch hier im Training das Beste geben. Der Trainer entscheidet am Ende, ob es reicht."

+++ Neuer über Titelambitionen bei der EM +++

"Das hängt nicht alleine von uns ab. Es gibt viele Top-Nationen bei so einem Turnier. Wir haben aber noch viel zu tun, müssen noch viele Abläufe besprechen und auch umsetzen. Das ist unsere große Aufgabe. Wir versuchen natürlich, den bestmöglichen Erfolg anzustreben."

+++ Werner über seine Stimmung in der aktuellen Phase +++

"Man fühlt sich immer sehr gut, wenn man trifft. Drei Tore habe ich zuvor nie in der Bundesliga geschossen. Meine Vertragsverlängerung ist nicht nur für mich gut, sondern für das ganze Umfeld. Wenn man Zusammenhänge sehen will, findet man sicher auch welche. Wenn ich auf dem Platz stehe - ob mit oder ohne Vertrag - hat mich das bisher nie beirrt. Das hat bisher auch bei der Nationalmannschaft gut geklappt."

+++ Neuer über die Spiele gegen Holland und Nordirland +++

"Wir haben zwei wichtige Spiele in der Quali für die EM. Wir spielen gegen die besten Gegner unserer Gruppe. Wir freuen uns auf das Spiel gegen die Niederlande hier zuhause in Deutschland und wollen dabei an die Leistungen anknüpfen. Wir wollen das wiederholen, das wir schon einmal geschafft haben. Danach gilt die Konzentration Nordirland, wo wir auch eine gute Leistung bringen wollen."

+++ Werner über seine Gedanken zum DFB-Team +++

"Wir haben uns länger nicht gesehen. Es ist toll, wieder hier zu sehen. Wir kennen uns untereinander alle, freuen uns immer, wieder zusammen zu sein."

+++ Manuel Neuer und Timo Werner betreten das Podium +++

Was sagen die beiden zum kommenden Spiel?

+++ Bierhoff darüber, wie man Leroy Sané ersetzt +++

"Ich nehme jetzt nicht einen raus, damit es nicht heißt: der wird spielen! Es ist eine Stärke bei unseren Spielern, dass sie auf unterschiedlichen Positionen spielen können. Timo Werner ist in einer super Form, Serge Gnabry kann weiter vorne spielen, Marco Reus ist ein Kandidat. Wir haben genug technisch starke, agile Spieler, die Leroy Sané, den wir sehr vermissen, ersetzen können."

+++ Bierhoff über Deutschlands Platz 15 in der Weltrangliste +++

"Wir sind einem Entwicklungsprozess. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr oder weniger garantiert zu den Top 4 gehören. Wir wissen einfach, dass andere Mannschaften aufgeholt haben. Dass sie interessante Spieler haben, die in den Top-Ligen spielen, wie z.B. die Holländer. Wir gehören aber zu den Top 10, haben Spieler mit technischen und taktischen Qualitäten, die gut spielen können."

+++ Bierhoff über den neuen Tor-Jingle +++

"Wir haben den Weg über die Öffentlichkeit genommen. Über 92.000 Fans haben zugestimmt und sich für dieses Lied entschieden. Bei Musik ist der Geschmack immer verschieden. Deshalb sind wir diesen Weg gegangen. Im besten Fall hören wir den Jingle in Zukunft so oft, dass er uns auf die Nerven geht."

+++ Bierhoff über Kai Havertz und Julian Brandt +++

"Bei beiden ist in ihrem jungen Alter schon eine große Reife zu erkennen. Es sind natürliche Charaktere, die gut miteinander auskommen. Beide werden den nächsten Schritt in Verein und Nationalmannschaft gehen müssen. Bei Kai gab es Phasen, wo man gespürt hat, dass es fast zu viel für ihn sein könnte. Die Qualitäten hat er aber. Ich bin ähnlich wie bei Timo Werner froh, dass er weiter in einem professionellen Ambiente weiter wachsen kann. Ich bin überzeugt davon, dass er auch in der Nationalmannschaft in Zukunft vermehrt Einsätze bekommt."

"Auch Julian Brandt steht immer für uns bereit, hat jetzt in Dortmund eine ganz andere Drucksituation. Er muss diesen Kampf annehmen und der Mannschaft durch seine Qualitäten weiterhilft. Das ist bei solchen Vereinen wie beim BVB nicht nur entscheidend, gut zu spielen, sondern auch die Akzente im Spiel zu sitzen, dass gewonnen wird."

+++ Bierhoff über Rassismus im Fußball +++

"Wir müssen uns immer wieder gegen Rassismus einsetzen! Am wichtigsten ist, dass dieses Bewusstsein jeder Einzelne lebt."

+++ Bierhoff über eine möglichst frühe Qualifikation für die EM +++

"Es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, früh Klarheit zu haben. Aber für uns würde es keinen so großen Unterschied ausmachen, ob wir es früh oder spät schaffen. Wir müssen so oder so weiter fokussiert bleiben."

+++ Bierhoff über die Transferperiode und Werner +++

"Die Ergebnisse sprechen zum Beispiel dafür, dass Timo Werner von seiner Verlängerung bei RB Leipzig profitiert hat. Der Kopf scheint frei zu sein. Ich bin froh über seine Entscheidung. Es scheint ihm gut zu tun, bei RB zu reifen, mit einem Top-Trainer."

"Ich habe auch mit anderen Spielern gesprochen. Der Markt ist schon ein bisschen verrückt. Ich glaube auch, dass der ein oder andere Verein gesagt hat, dass es zu viel Geld ist, um noch einmal zu investieren. Für unsere Spieler bin ich froh, dass sie Klarheit haben. Es wirkte auch keiner unglücklich."

+++ Bierhoff über die Causa Jatta +++

"Ich hab den Fall nicht intensivst verfolgt. Natürlich ist es klar, dass man dem Ganzen nachgeht, und dass es geklärt wird. Ich habe viel zu tun und möchte daher keine großen Kommentare verlassen. Es ist wichtig, dass man versucht, Klarheit zu schaffen."

+++ Bierhoff über die Lage der Nationalmannschaft +++

"Der Umbruch ist bisher sehr positiv verlaufen. Das hat man beim Hinspiel gegen Holland gesehen (3:2). Dieses Spiel war sehr wichtig für das junge Team. Die Zeit nach der WM war nämlich für alle Beteiligten nicht leicht. Auch für die jungen Spieler, die daran nicht schuld waren, aber mit den Konsequenzen leben mussten. Deshalb hat uns der Sieg gegen Holland Mut gegeben."

"Man hat gesehen, dass die Einstellungen zur Nationalmannschaft gestimmt hat. Die Freude ist da, der Wille ist da, auch gegen schwächere Gegner alles zu geben. Wir wissen, dass jetzt der nächste harte Prüfstein kommt. Wir freuen uns, dass es in Hamburg passiert, vor ausverkauftem Haus. Wir wissen auch, dass es extrem schwierig werden wird. Aber wir spielen zuhause und haben auch ein gutes Selbstbewusstsein. Dass ein paar Verletzte fehlen, ist auch klar, aber das macht nichts. Man gestern Abend schon gespürt, mit welch großer Freude die Spieler hierher gekommen sind. Trotz allem sind wir weiter in einem Prozess. Selbst bei einem weiteren Sieg gegen Holland, müssen wir weiter zusammenwachsen. Die Qualität der Spieler dazu haben wir aber sicherlich."

+++ Oliver Bierhoff mit den ersten Worten +++

Als erstes wird sich der Manager der Nationalmannschaft äußern.

+++ 12:20 Uhr! Los geht's! +++

Die drei Akteure sind da. Die PK kann mit leichter Verspätung beginnen!

+++ Dreifach-Power auf dem Podium +++

Zur Mittagszeit werden Manuel Neuer (Torhüter des FC Bayern), Timo Werner (Stürmer von RB Leipzig) und Oliver Bierhoff (Manager der Nationalmannschaft) das Podium betreten!

+++ Training am Dienstagmorgen +++

Als heute Vormittag im Millerntor-Stadion trainiert wurde, waren alle Akteure an Bord. Darunter auch der Freiburger Neuling Luca Waldschmidt. Rückkehrer Löw, der bei den letzten Länderspielen im Juni wegen eines Sportunfalls gefehlt hatte, hielt zu Beginn auf dem Platz im Regen eine längere Ansprache an sein Team.

+++ Neue Tor-Hymne +++

Neuigkeiten beim DFB! Wenn ein Tor für Deutschland fällt, gibt es nun Neues für die Ohren: Der Dancefloor-Stampfer "Kernkraft 400" des deutschen Techno- und Electro-Projekts Zombie Nation um den Münchner Florian Senfter ist der neue Tor-Jingle der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Hit aus dem Jahr 1999 setzte sich bei einer vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) initiierten Online-Abstimmung unter 14 vorausgewählten Song-Passagen durch. Mehr dazu hier!

+++ Timo Werner im Fokus +++

Auf die drängende Frage nach einem Ersatz für Langzeitpatient Leroy Sané hat Bundestrainer Joachim Löw gerade rechtzeitig vor dem schweren Start in die EM-Saison eine ideale Antwort: Timo Werner. Der erstaunliche Leistungsschub des Stürmers - eindrucksvoll dokumentiert mit seinem ersten Dreierpack für RB Leipzig gegen Mönchengladbach - ist auch für den Bundestrainer perfekt.

"Das ist ein guter Beginn für Timo Werner. Und bei uns hat er auch eine große Wertschätzung", sagte Löw vor der Fortsetzung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation mit dem Top-Duell gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg.

+++ Wer ist eigentlich dabei? +++

Welche 23 Spieler hat Joachim Löw für die EM-Quali-Spiele gegen die Niederlande und Nordirland nominiert? Hier gibt's die Antwort!