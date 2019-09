Darum machte der BVB einen Rückzieher bei van de Beek

Dean Mouhtaropoulos, getty

Der BVB wollte Donny van de Beek offenbar nicht

Nach seiner herausragenden Saison im Trikot von Ajax Amsterdam war Donny van de Beek zum Ende der abgelaufenen Saison auf dem Zettel vieler großer europäischer Vereinen gelandet. Auch die Bundesliga-Spitzenteams FC Bayern München allen voran und Borussia Dortmund sollen am Mittelfeldmann Interesse gehabt haben. Doch van de Beek bleib in den Niederlanden, wohl auch, weil der BVB ihn am Ende doch nicht mehr wollte.

Wie die "Bild" in ihrem Scoutingreport zu den Schwarzgelben berichtet, soll sich Michael Zorc höchstpersönlich gegen eine Verpflichtung des 22-Jährigen ausgesprochen haben.

Die endgültige Entscheidung soll der Sportdirektor des BVB nach einer Live-Sichtung gefällt haben, nachdem er den Mittelfeldspieler Anfang Mai im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Tottenham Hotspur unter die Lupe genommen hatte.

Ajax verlor die Partie 2:3 und verpasste damit den Einzug ins Finale der Königsklasse. Nach seinem Treffer zum 1:0-Sieg im Hinspiel hatte van de Beek auch in der heimischen Johan Cruijff ArenA ein gutes Spiel gemacht. Allerdings offenbar zu wenig gezeigt, um Zorc zu überzeugen.

Noch vor wenigen Monaten hatte es geheißen, dass der Berater des Niederländers sogar schon in Dortmund gewesen sei. Doch im Sommertransfer-Fenster herrschte schließlich Funkstille.

Van de Beek blieb trotz aller kolportierter Avancen am Ende in Amsterdam und laboriert zur Zeit an einer Oberschenkelverletzung.