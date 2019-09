Florenz-Sportdirektor lobt Ribéry

Gabriele Maltinti, getty

Franck Ribéry wird von seinem neuen Sportdirektor gelobt

Der in diesem Sommer vom FC Bayern München zur AC Florenz gewechselte Franck Ribéry wird von seinem neuen Sportdirektor in den höchsten Tönen gelobt.

In der bisherigen Saison kam Ribéry zwar erst auf zwei Kurzeinsätze über 30 Minuten, dennoch ist Florenz-Sportdirektor Daniele Pradè voll des Lobes für den 36-Jährigen.

Dem Portal "Brivido Sportivo" erklärte Pradè, welche Bedeutung Ribéry für die Mannschaft hat: "Champions wie er erhöhen das Niveau aller Spieler in der Mannschaft. Alle Spieler verbessern sich allein durch seine Anwesenheit."

Außerdem gebe der Franzose seine Erfahrung an die jungen Spieler der Fiorentina weiter. Pradè betonte zudem, wie froh er über die Verpflichtung des Ex-Bayern-Spieler ist: "Ich habe mir nie vorstellen können, einen Weltklasse-Spieler wie ihn nach Florenz zu holen."

In München prägte Ribéry eine Ära. In seinen zwölf Jahren an der Säbener Straße gewann er neunmal die Meisterschaft, sechsmal den DFB-Pokal und 2013 erfolgte die Krönung mit dem Gewinn der Champions League. Der Flügelspieler machte 273 Spiele in der Bundesliga und erzielte dabei 86 Tore und bereitete 120 Treffer vor.