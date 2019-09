Boateng außen vor? Kovac spricht Klartext

Daniel Kopatsch, getty

Niko Kovac trifft mit dem FC Bayern auf Belgrad

Die Zielsetzung vor dem Auftakt in die Champions League ist klar: Der FC Bayern strebt nach dem frühen Aus in der vergangenen Saison vehement auf Europas Fußball-Thron. Trainer Niko Kovac steht unter Druck.

Die Botschaft, die Karl-Heinz Rummenigge schon vor Wochen verbreitet hatte, war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. "Dieser Klub lechzt nach der Champions League", sagte der Vorstandschef von Bayern München mit Nachdruck: "Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel. Davon hängt alles ab." Wohl auch die Zukunft von Niko Kovac in München.

Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters muss nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in der vergangenen Saison international liefern. Die Kür in der Königsklasse wird für den 47-Jährigen nach dem nationalen Double zur Pflicht.

Doch Kovac will sich vor dem Auftakt in Gruppe B am Mittwoch (21:00 Uhr) gegen Roter Stern Belgrad nicht verrückt machen lassen. "Wir hatten letztes Jahr Lospech, dass wir gegen den Sieger ausgeschieden sind. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück", sagte der Kroate am Dienstag und fügte kämpferisch an: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen werden als letztes Jahr."

Gier nach dem Henkelpott beim FC Bayern ist groß

Der frühe K.o. gegen den FC Liverpool nagt immer noch an den Bayern. Das sei "deutlich zu früh" gewesen, betonte Kapitän Manuel Neuer. Deshalb sei diesmal "die Motivation besonders hoch, weiter zu kommen. Wir wollen mindestens ins Halbfinale. Wir sind hungrig. Ich glaube an uns", sagte der 33 Jahre alte Torwart.

Im Team gebe es viele junge Spieler, so Neuer weiter, "die den Henkelpott unbedingt das erste Mal gewinnen wollen" - und einige erfahrene Profis, "die das noch einmal erleben wollen". In Neuer selbst, Thomas Müller, Jérôme Boateng, Javi Martínez und David Alaba sind aktuell noch fünf Spieler dabei, die 2013 am historischen Triple mit dem Höhepunkt im Wembley-Stadion beteiligt waren.

Das große Ziel heißt nun Istanbul, wo am 23. Mai 2020 das Finale der Königsklasse steigt. Wie enorm die Bedeutung ist, hatte Rummenigge unlängst herausgestellt. "Wenn du da erfolgreich bist, hast du die Aufmerksamkeit der gesamten Welt", sagte der Bayern-Boss im "SID"-Interview.

Er wolle Kovac damit "nicht unter Druck setzen, aber die Formel ist einfach: Je weiter du kommst, desto größer ist die Aufmerksamkeit. Das Finale der Champions League hat ein Milliardenpublikum, das ist durch nichts zu ersetzen."

Doch zunächst geht es in der Gruppe B mit Belgrad, Olympiakos Piräus und Tottenham Hotspur für die Bayern um reine Pflichterfüllung. Gegen Roter Stern ist der 16. Auftaktsieg in Serie - davon die letzten sechs sogar zu Null - fest eingeplant. Jetzt müsse eben der "rote Stern dran glauben", schrieb Kimmich in den sozialen Netzwerken nach dem 1:1 in Leipzig.

Verzichten muss Kovac gegen Roter Stern um Kapitän Marko Marin, der auf dem Balkan als "Mini-Messi" gefeiert wird, auf die verletzten David Alaba und Leon Goretzka. Ob er zum Start der Königsklasse auf Philippe Coutinho oder wie in Leipzig auf Thomas Müller in der Mittelfeldzentrale setzt, ließ Kovac offen. Auch bei seinen weiteren personellen und taktischen Überlegungen wollte sich der Bayern-Trainer am Tag vor dem Spiel nicht in die Karten schauen lassen.

Niko Kovac macht Jérôme Boateng Hoffnung

Weiterhin äußerte sich Kovac auch zur Personalie Jérôme Boateng. Nach starker Saisonvorbereitung musste der Innenverteidiger in den ersten Pflichtspielen auf der Bank Platz nehmen.

Doch nach dem Muskelfaserriss von Alaba rückte Boateng am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen RB Leipzig kurzfristig in die Münchner Startelf.

Auch in Zukunft kann der 31-Jährige auf Einsätze hoffen. "Er wird weiter seine Möglichkeiten bekommen", verriet Kovac.

Die wichtigsten Aussagen zum nachlesen:

+++ Hernández oder Davies? Kovac über den Alaba-Ersatz +++

Klar ist David ein sehr sehr wichtiger Spieler. Lucas ist auf der Position Weltmeister geworden. Alphonso kann auch auf der Position spielen, aber morgen ist Champions League, das kommt wohl noch zu früh.

+++ Kovac über Alaba und Boateng +++

Alaba fällt zwei bis maximal drei Wochen aus. Boateng ist Teil der Mannschaft und er hat den selben Stellenwert wie alle Anderen auch. Er hat in Leipzig eine Top-Leistung gebracht (...). Ich bin mit ihm zufrieden, er wird weiter seine Möglichkeiten bekommen.

+++ Kovac über den DFB-Keeper-Streit +++

Ich habe das registriert. Ich finde, dass Beide das gut gemacht haben. Es war eine ganz klare Aussage von Marc, aber auch von Manu. Ich finde, das wurde heißer gekocht, als es ist. (...) Beide machen einen super Job. Manuel ist in einer Topform, hat in Leipzig und beim DFB gut gehalten. Für Marc ist es schwer, aber er ist auch ein Welt-Welt-Weltklasse-Torhüter. Leider gibt es nur einen Torhüter. Feldspieler gibt's zehn.

+++ Kovac über die Bayern-Chancen +++

Wir hatten das Lospech, dass wir gegen den Champions-League-Sieger ausgeschieden sind. Neue Saison, neues Glück. Ich bin mir sicher, dass wir weiter kommen, als letzte Saison.

+++ Kovac über Coutinho +++

Es ist so, dass ein Spieler wie Coutinho uns als Mannschaft und Verein gut tut. Er ist jetzt in der fünften Vorbereitungswoche. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Systeme gespielt. Die Zehn ist seine Schokoladen-Position. Wenn er morgen aufläuft, wird er alles richtig und alles gut machen.

+++ Neuer über sein Selbstbewusstsein +++

Man muss einfach nur mal die letzen Spiele sehen, die ich gemacht habe. Nach meiner Verletzung habe ich eine wieder gute Spiele gemacht und habe auch in der Nationalmannschaft gut gespielt.

+++ Neuer über die Qualität der Mannschaft +++

Wenn man eine Champions-League-Saison beginnt, ist es immer schwer zu sagen. (...) Aber durch das Ausscheiden gegen den FC Liverpool ist die Motivation groß. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.

+++ Neuer über ter Stegen +++

Wir reden immer persönlich. Der direkte Weg ist immer der ehrlichste. Ich werde mich auch nicht mehr dazu äußern. Es war unglücklich, dass ich nach der Partie gegen Leipzig dazu gefragt wurde.

+++ Neuer über Boateng +++

Jerome hat immer seine Leistung gezeigt und gute Vorbereitung absolviert. Er bringt sehr viel Erfahrung mit. Wir spielen seit 2011 zusammen bei Bayern und haben auch lange im DFB-Team zusammengespielt. Ich kenne ihn natürlich in und auswendig, was sehr hilft - und viele mich daher sehr sicher. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen.

+++ Neuer über die CL-Chancen des FC Bayern +++

Ich bin natürlich zuversichtlich, weil ich an uns glaube. Aber es ist ein steiniger Weg. Wir haben es letzte Saison erfahren, wie bitter es sein kann. Wir wollen wieder mindestens ins Halbfinale.

+++ Es geht los +++

Manuel Neuer hat soeben das Podium betreten. Die Bayern-PK kann starten.

+++ Die Spannung steigt +++

In wenigen Momenten startet die Pressekonferenz des FC Bayern. Verrät Trainer Niko Kovac bereits Details zur Aufstellung? Gleich wissen wir mehr!

+++ Das Power-Ranking zur Champions League +++

Bevor die neue Champions-League-Saison losgeht, haben wir den Favoritencheck gemacht. Welches Team präsentiert sich in Topform? Wer schwächelt? Wo steht der FC Bayern? Die 15 besten Mannschaften Europas im Power-Ranking.

+++ Torwartstreit zwischen Neuer und ter Stegen +++

Am Montag hat Marc-André ter Stegen hat den Torwartstreit mit Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft weiter angeheizt. "Ich denke nicht, dass Manu etwas zu meinen Gefühlen sagen und diese bewerten muss. Seine Aussagen sind unpassend", sagte der Barca-Keeoer während einer Pressekonferenz. Wie reagiert Neuer auf die Aussagen von ter Stegen?

+++ FC Bayern als klarer Favorit +++

Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in die Partie gegen Roter Stern Belgrad. Die Glanzzeiten des serbischen Serienmeisters sind längst vorbei. Allein die Qualifikation für die Königsklasse ist ein Erfolg.

Die Champions-League-Generalprobe konnte Belgrad gewinnen. Dank zweier später Elfmeter-Treffer von Milan Pavkov setzte sich der serbische Fußball-Meister zu Hause mit 2:1 (0:1) gegen Aufsteiger FK Indjija durch. Der FC Bayern musste sich mit einem 1:1 gegen RB Leipzig zufrieden geben.