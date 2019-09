Medien: Haus von Casemiro während des Derbys ausgeraubt

Denis Doyle, getty

Opfer eines Raubüberfalls auf seine Villa: Casemiro (l.)

Der brasilianische Nationalspieler Casemiro vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist am Samstagabend während des Derbys bei Atlético Opfer eines Raubüberfalls auf seine Villa im Nobelviertel Moraleja geworden.

Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Seine Ehefrau und seine Tochter waren im Haus, als die Diebe kamen und zahlreiche Wertsachen entwendeten.

Casemiro fuhr mit einer Polizei-Eskorte unmittelbar nach Abpfiff des Nachbarschaftsduells (0:0) nach Hause, nachdem er von dem Raubüberfall erfahren hatte. Über die Höhe des Schadens wurde zunächst nichts bekannt.

Wiederholt wurden in der jüngeren Vergangenheit Fußballstars aus Madrid Opfer von Raubüberfällen. Real, Klub von Toni Kroos, hat seine Spieler gewarnt, in der Öffentlichkeit Auskunft über Wertgegenstände in den Privathäusern zu geben.