Bayern-Junioren fegen Tottenham vom Platz

Daniel Kopatsch, getty

Die Junioren des FC Bayern gewannen gegen Tottenham

Zweites Spiel, erster Sieg: Die Junioren des FC Bayern haben sich im Youth-League-Spiel am Dienstag souverän mit 4:1 (2:1) in Tottenham durchgesetzt und mit vier Punkten die Tabellenführung der Gruppe B übernommen.

Nachdem die Münchner am ersten Spieltag gegen Roter Stern Belgrad patzten und sich mit einem 0:0 zufrieden geben mussten, präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis in London in Spiel- und Torlaune.

Nach nur vier Minuten gingen die Gäste durch Stürmer Joshua Zirkzee in Führung. Angelo Stiller scheiterte mit einem Freistoß an der Latte und der 18-jährige Niederländer staubte zum frühen 0:1 ab.

In der elften Minuten schlugen die Bayern-Junioren im Regen von London erneut zu. Auf Vorlage von Malik Tillmann vollendete Lasse Günther aus 16 Metern ins lange Eck zum 0:2. Kleiner Beigeschmack: Der Torschütze stand beim Abspiel zuvor knapp im Abseits.

Anschließend kamen die Gastgeber besser ins Spiel und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer. In der 27. Minute nutzte der 19-jährige Rodel Richards einen Stellungsfehler in der Münchner Hintermannschaft zum 1:2. Die Partie gönnte sich in der Folge eine kleine Auszeit, bis die Spurs nach einer Stunde an der Latte scheiterten und den Ausgleich denkbar knapp verpassten.

Keine 120 Sekunden später sorgte der erst kurz zuvor eingewechselte Moritz Mosandl für die Vorentscheidung. Der 17-Jährige vollendete eine starkes Solo und schlenzte den Ball aus 15 Metern zum 1:3 ins lange Eck. Mit einem weiteren Traumtor sorgte Günther in der 72. Minute für das 1:4.

Kein gutes Ende nahm der zweite Youth-League-Spieltag für die Junioren von Bayer Leverkusen. Die Werkself unterlag bei Juventus Turin mit 1:4 und muss somit nach dem 2:2 am ersten Spieltag gegen Lok Moskau weiter auf den ersten Sieg warten.