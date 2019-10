Pogba in mögliche Can-Rückkehr nach England involviert?

Mike Hewitt, getty

Kehrt Emre Can (r.) zurück in die Premier League?

Kehrt Emre Can von Juventus Turin schon bald in die Premier League zurück? Der ehemalige Spieler vom FC Liverpool wird mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Dort könnte er die Nachfolge von Mittelfeld-Ass Paul Pogba antreten, sollte dieser sich dazu entschließen, den Red Devils den Rücken zu kehren.

Emre Can wird sich an erfolgreichere Zeiten erinnern können: Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft flog er gegen Estland nach 14 Minuten vom Platz. Nie zuvor hatte ein DFB-Profi in der deutschen Länderspielgeschichte früher die Rote Karte gesehen. Zudem wurde der 25-Jährige zu Beginn der Saison vom neuen Juventus-Turin-Coach Maurizio Sarri nicht für den Champions-League-Kader der Italiener berücksichtigt. Bei den Bianconeri kommt er momentan nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus.

Kein Wunder also, dass der 24-malige A-Nationalspieler seine Zukunft überdenkt. Wie "Tuttosport" berichtet, sind europaweit Klubs an den Diensten des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers interessiert. Erste Kontaktaufnahmen sollen bereits erfolgt sein.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Manchester United die bevorzugte Option für Can sei. Dort könnte er demnach in die Fußstapfen von Paul Pogba treten. "Sky Sport" berichtet von einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer soll einer Verpflichtung im Januar gegenüber nicht abgeneigt sein.

Pogba trifft Zidane in Dubai

Nach dem wenig befriedigendem Auftritt in der Nationalmannschaft, will Can nun aber erst einmal bei Juventus weiter Gas geben, um Trainer Sarri doch noch von sich zu überzeugen: "Letzte Saison habe ich viel gespielt. Vor allem in wichtigen Spielen für Juventus. Und ich habe dort auch gut gespielt. Ich hatte diese Saison keine Chance", führt der 25-Jährige aus. "Aber jetzt denke ich, wenn ich zurück in den Verein komme, werde ich wieder Chancen bekommen."

Ob Sarri ihm diese gibt, bleibt abzuwarten. Ansonsten hängt vieles von einem potenziellen Pogba-Transfer ab. Um den französischen Weltmeister ranken sich immer wieder hartnäckige Wechselgerüchte.

Der "Daily Mirror" berichtete zuletzt von einem Treffen zwischen Pogba und Real-Coach Zinédine Zidane in Dubai. Fotos der beiden beim Plausch am Pool befeuerten die Spekulationen rund um einen Wechsel des Mittelfeldstars in die spanische Hauptstadt.

Das Treffen der beiden Franzosen soll allerdings rein zufällig stattgefunden haben. Der verletzte Pogba genoss die Sonne während der Länderspielpause, Zidane besuchte eine Konferenz zur Künstlichen Intelligenz im Sport.