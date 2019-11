Presse: Bayern mit "klassischem Fußballmobbing"

Srdjan Stevanovic, getty

Robert Lewandowski vom FC Bayern enteilte am Dienstagabend allen Bergrader Verteidigern

Mit 6:0 fertigte der FC Bayern den in allen Belangen unterlegenen Gegner Roter Stern Belgrad in der Champions League ab und sicherte sich in eindrucksvoller Manier den Gruppensieg. Die internationale Presse jubelte vor allem über den Münchner Stürmerstar Robert Lewandowski.

Die internationalen Pressestimmen zur Gala des FC Bayern:

Serbien:

"Novosti": Roter Stern sieht übermächtigen FC Bayern: Bayrischer Sechserpack beschert den Rot-Weißen die schlimmste internationale Niederlage der Vereinsgeschichte. Die Bayern waren dafür bekannt, eine sehr starke Mannschaft zu sein, aber das war klassisches Fußballmobbing gegen ein Team, das schwächer war als sie selbst. Robert Lewandowski "schlug" sogar viermal auf die Verteidigung Roter Sterns ein.

"Blic Sport": "Rohe, rohe Deutsche! Der Stern hat lange keine solche Lektion erhalten, Lewandowski schreibt in Belgrad Geschichte. Das Wunder ist nicht geschehen. Seit Tagen prahlen die Stars, erzählen Geschichten und erinnern an 1991, als Roter Stern im Halbfinale der Champions League den Bayern das Leben zur Hölle machte. Aber das war nur ein Traum. Stern - Bayern 0:6!

Frankreich:

"L'Équipe": Bayern München stellt Roter Stern Belgrad in der Champions League dank eines Viererpacks von Lewandowski in den Schatten. Bereits für das Achtelfinale qualifiziert, hat Bayern bei Roter Stern eindrucksvoll gewonnen. Der vor etwas mehr als drei Wochen bei Bayern München betriebene Trainerwechsel trägt weiterhin Früchte.

"France Football": Als Hauptdarsteller und Viererpacker schenkt Robert Lewandowski seinen Bayern bei Roter Stern Belgrad einen 6:0-Sieg. Er hatte am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (4:0) nicht getroffen, es war das erste Mal in der Saison mit den Bayern - und es muss ihn etwas geärgert haben. Denn antwortete Robert Lewandowski am Dienstag in Belgrad (53., 60., 64., 67.) mit vier Toren, um sein Team zu einem (sehr) leichten Erfolg zu führen.

Spanien:

"Mundo Deportivo": Vier Tore von Lewandowski im kleinen Maracaná. Der FC Bayern hat sich in der Gruppe B mit einem 6:0 bei Roter Stern den ersten Platz gesichert. Bayern flog am Dienstag wie ein Sturm über Belgrad hinweg, wo Robert Lewandowski vier Tore (eins wurde ihm aufgrund eines Handspiels aberkannt) erzielte. Der polnische Star (der 10 Tore in der Liga erzielte) brauchte für seinen Viererpack nur weniger als eine Viertelstunde.

"Marca": Brutaler "Poker" von Lewandowski ... in 15 Minuten! Robert Lewandowski hat seine besten Stücke aus seinem Repertoire gezeigt und beim 6:0-Kantersieg gegen Roter Stern gleich vier Tore erzielt (zwischen der 53. und 68.). Bayern Nummer 9 hat nun an jedem der fünf Spieltage der Champions League getroffen, ist der Top-Torjäger des Wettbewerbs und liegt nun bei nicht weniger als 31 Treffern seit Saisonbeginn für Bayern und die Nationalmannschaft Polens.

Österreich:

"Kronen Zeitung": 4 Tore in 14 Minuten. Lewandowski-Show! Bayern-Star schreibt Geschichte. Bayern-Stürmerstar Robert Lewandowski war der Mann des Champions-League-Abends. Beim 6:0 gegen Roter Stern Belgrad erzielte der Pole einen Viererpack. Für diese Show brauchte er nur 14:31 Minuten - ein neuer Rekord, der schnellste Viererpack in der Champions-League-Geschichte! David Alaba war nicht mit dabei, er erwartet die Geburt seines Kindes.

"oe24": Viererpack in 14 Minuten: Das gab es in der CL noch nie! Lewandowski-Show bei 6:0-Gala gegen Belgrad.

Deutschland:

"Bild": LewanTORski - Vier Treffer in 14 Minuten! Schnellster Viererpack in der Champions-League-Geschichte.

"kicker": Dank eines 6:0-Erfolgs bei Roter Stern Belgrad sicherte sich der FC Bayern München bereits am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League Platz eins. Schon in der ersten Hälfte waren die Münchner drückend überlegen, führten aber nur knapp. Dann kam Torjäger Lewandowski nach der Pause - mit vier Toren in etwas weniger als 15 Minuten.