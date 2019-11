Keine Müdigkeit beim LASK vor Duell mit Rapid

APA (AFP)

Der LASK ist voll motiviert

Der LASK hat am Donnerstag mit dem vorzeitig fixierten Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League einen Meilenstein in der Club-Geschichte gesetzt. Drei Tage später wartet in der Bundesliga das Heimduell mit Rekordmeister Rapid.

"Es geht uns sehr gut. Wir sind ins Europa-League-Sechzehntelfinale aufgestiegen, da gibt es keine Müdigkeit", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl am Samstag.

Alle seien nach dem 2:1-Erfolg bei Rosenborg Trondheim sehr fokussiert auf die Partie am Sonntag. Die Raiffeisen Arena in Pasching ist ausverkauft. "Vor so einem Topspiel brauche ich als Trainer nicht viel zu sagen, um die Jungs zu motivieren. Das ist mittlerweile ein Schlager in Österreich. LASK gegen Rapid sind immer intensive und sehr emotionsgeladene Spiele", erläuterte Coach Valérien Ismaël.

Sein Team hat den Einzug in die Meistergruppe bereits sieben Runden vor Schluss fix in der Tasche, Rapid nicht. Die Wiener haben als Vierter 13 Zähler weniger als die zweitplatzierten Linzer auf dem Konto. "Für uns geht es um die Chance, in den Duellen gegen direkte Konkurrenten vor der Winterpause, den Abstand zu vergrößern. Das ist es, was uns antreibt und motiviert", betonte Ismael. Danach geht es vor Weihnachten noch auswärts gegen den Dritten WAC und zu Hause gegen den Fünften Sturm Graz.

apa