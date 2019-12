Offiziell: Gattuso übernimmt in Neapel

Tullio M. Puglia, getty

Gennaro Gattuso übernimmt die SSC Napoli

Der frühere Weltmeister Gennaro Gattuso übernimmt beim italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel das Trainer-Amt. Die Süditaliener verpflichteten den 41-Jährigen am Mittwoch weniger als einen Tag nach der Entlassung des bisherigen Cheftrainers Carlo Ancelotti.

Gattuso, der bis Mai bei Neapels Ligakonkurrent AC Mailand auf der Bank gesessen hatte, soll am Mittwochnachmittag das erste Training beim Vizemeister leiten.

Zuletzt hatte Gattuso bis zum Ende der vergangenen Spielzeit den AC Mailand trainiert und die Rossoneri als Tabellenfünfter der Serie A in die Europa League geführt. Nach anderthalb Jahren in Mailand erklärte Gattuso trotz laufenden Arbeitspapiers bis 2021 im Mai seinen Rücktritt.

Ancelotti hatte am späten Dienstagabend unmittelbar nach dem Einzug der Neapolitaner ins Achtelfinale der Champions League durch ein 4:0 gegen KRC Genk seinen Posten räumen müssen. In den neun vorherigen Pflichtspielen hatte der frühere Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München mit seinem Team keinen Sieg verbuchen können. In der Tabelle der Liga belegt Neapel acht Punkte hinter den Champions-League-Plätzen den siebten Rang.