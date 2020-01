SKN holt Nachwuchs-Teamspieler der "Saints"

GEPA pictures/ Florian Ertl

Christoph Klarer soll in St. Pölten Bundesliga-Erfahrung sammeln

Der 19-jährige Innenverteidiger Christoph Klarer wird im Frühjahr die Abwehr des SKN St. Pölten verstärken. Der Ex-Rapidler kommt leihweise vom FC Southampton.

Bundesligist SKN St. Pölten hat den nächsten Transfer dieses Winters unter Dach und Fach gebracht. Die Niederösterreicher holen den 19-jährigen Abwehrspieler Christoph Klarer bis Saisonende leihweise vom englischen Erstligisten FC Southampton.

"Mit der Verpflichtung von Christoph gehen wir unseren eingeschlagenen Weg weiter und haben ein großes österreichisches Defensivtalent mit sämtlichen von uns gesuchten Attributen, das noch dazu aus unserer Region kommt, für uns gewinnen können", freut sich General Manager Andreas Blumauer über den Neuzugang.

Nächste Verstärkung für unser Rudel! 😎



Mit Christoph #Klarer verstärkt ein 27-facher Nachwuchsnationalteamspieler unsere Elf! Der 19-jährige Verteidiger kommt leihweise bis Sommer 2020 vom @SouthamptonFC! 💪#meinSKN #weareone #inundaut



📰 Alle Infos ➡️ https://t.co/dMOQnU8cSd pic.twitter.com/d4t2zeCcMQ — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 7. Januar 2020

Klarer stammt aus Böheimkirchen in der Region St. Pölten und wechselte vor dreieinhalb Jahren aus dem Rapid-Nachwuchs nach Southampton. In der laufenden Saison kam der junge Defensivmann in der zweiten Mannschaft der "Saints" auf zwölf Einsätze in der Reserve-Liga der Premier-League-Teams.

Beim Trainingsauftakt des SKN am Dienstag ist der 27-fache ÖFB-Nachwuchsteamspieler bereits mit von der Partie.

red