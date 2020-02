ManCity stolpert in London - Gündogan als tragischer Held

John Walton via www.imago-images.de

Ilkay Gündogan scheiterte nicht nur vom Punkt

Teammanager Pep Guardiola hat mit Manchester City eine bittere Niederlage gegen seinen Dauerrivalen José Mourinho kassiert und muss damit wohl auch die letzte Rest-Hoffnung auf die Meisterschaft begraben.

Die Mannschaft des spanischen Startrainers verlor bei Tottenham Hotspur trotz bester Chancen 0:2 (0:0) und ließ Tabellenführer FC Liverpool weiter enteilen. Der Rückstand auf die Reds beträgt nun 22 Punkte - nie zuvor war der Vorsprung eines Spitzenreiters in der englischen Premier League größer.

In einer intensiven Begegnung vergab Nationalspieler Ilkay Gündogan einen Foulelfmeter (40.) - der Schiedsrichter hatte den Strafstoß erst knapp zwei Minuten nach dem Foulspiel nach einem Hinweis des Video-Assistenten gegeben. Spurs-Keeper Hugo Lloris entschärfte den Schuss des deutschen Mittelfeldspielers.

Wenige Minute nach dem Wiederanpfiff stand Gündogan erneut im Fokus, als er den Ball aus wenigen Metern nicht im Tor unterbrachte (49.).

Neuzugang Steven Bergwijn (63.) bei seinem Debüt für Tottenham und Heung-Min Son (71.) sorgten für den Prestigeerfolg. Zuvor hatte City-Verteidiger Oleksandr Sintschenko (60.) die Gelb-Rote Karte gesehen.

Der FC Arsenal steckt derweil weiter im grauen Mittelmaß fest. Die Gunners um Ex-Nationalspieler Mesut Özil kamen beim FC Burnley nicht über ein 0:0 hinaus und verlieren die europäischen Plätze durch das vierte Unentschieden nacheinander immer mehr aus den Augen. Seit dem Trainerwechsel zu Mikel Arteta gab es für die Londoner in sieben Spielen nur einen Sieg.

Arsenal präsentierte sich in der Offensive zu harmlos, mit den wenigen Chancen gingen Özil und Co. fahrlässig um. Im zweiten Durchgang wurde Burnley stärker und verdiente sich den Zähler gegen die punktgleichen Gäste. Shkodran Mustafi und Bernd Leno spielten durch, Özil wurde in der 63. Minute nach durchwachsener Leistung ausgewechselt.