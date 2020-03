Bericht: UEFA stoppt Champions und Europa League

MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS via www.imago-images.d

Die UEFA setzt wohl die Champions und Europa League aus

Das Coronavirus hält die Sportwelt in Atem. Nun hat die Epidemie offenbar direkte Auswirkungen auf die Champions und Europa League.

Wie die "Marca" berichtet, stoppt die UEFA beide europäischen Wettbewerbe. Bereits die für den Donnerstag geplanten Partien in der Europa League sollen nicht mehr stattfinden. Auch die Königsklasse setzt in der nächsten Woche aus.

Mit Daniele Rugani von Juventus Turin hat sich bereits ein Spieler, der in der kommenden Woche in der Champions League spielen würde, infiziert. Auch die Stars von Real Madrid befinden sich nach einem positiven Befund bei einem Basketballer aus dem Verein in Quarantäne.

Eine offizielle Meldung der UEFA gibt es noch nicht. Ob und wann der Europapokal weitergespielt wird, ist noch unklar.