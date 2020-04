Klopp hält Liverpool-Stars mit Videos bei Laune

Andy Rowland via www.imago-images.de

Jürgen Klopp gewann mit dem FC Liverpool im letzten Jahr die Champions League

Während der Sport aufgrund der Corona-Pandemie stillsteht, hält Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp seine Fußball-Stars mit Video-Ausschnitten aus der letzten Saison bei Laune. Über WhatsApp teilte der 52-Jährige ein paar besondere Momente der Reds.

"Letzte Woche hat mich irgendwie eine Art Feuer gepackt, daher habe ich ein paar Dinge in die Spielergruppe geschrieben. Ich habe zunächst ein Video von unserer Titel-Feier nach dem Champions-League-Sieg gesendet. Das erschien in meiner YouTube-Liste und so habe ich mir die drei, vier Minuten angeguckt und mit nur einem kleinen Zusatz in die Gruppe gepackt: 'Stimmt noch immer'", erzählte Jürgen Klopp im Gespräch mit Vereinsmedien, das der Klub anschließend über YouTube verbreitete.

Seine Mannschaft habe in der vergangenen Saison "ein paar außergewöhnliche Partien" gezeigt, so der einstige BVB-Coach weiter und zählte Spiele gegen Barcelona, Manchester City, Leicester City und Manchester United auf.

Die kurzen Clips zu den Spielen postete er ebenfalls in die Gruppe. "Und so habe ich den Jungs gesagt, auch sie sollen ihre Lieblingsvideos aus den letzten Jahren schicken. Da waren ein paar richtig schöne dabei."

Unter anderem sendeten die Liverpool-Stars mit dem Handy gemachte Videos von den Feierlichkeiten nach dem Champions-League-Sieg, als die Mannschaft mit dem LKW durch die Stadt gefahren wurden.