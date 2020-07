Offiziell! Niko Kovac wird Trainer in Monaco

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Niko Kovac wird Trainer in Monaco

Niko Kovac ist neuer Trainer beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Der frühere Coach von Bayern München und Eintracht Frankfurt tritt die Nachfolge des Spaniers Robert Moreno an, der Stunden zuvor entlassen worden war. Der Kroate Kovac hat einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung unterschrieben.

"Niko hat als Spieler und Trainer Erfahrung auf dem höchsten Level. Er hat bei Bayern, einem der größten Klubs der Welt, und auch Frankfurt gezeigt, dass er gewinnen kann. Er war entscheidend dafür, dass Frankfurt zu einem der erfolgreichsten Klubs Deutschlands aufgestiegen ist. [...] Seine Energie, seine Arbeitsweise und seine Vorstellung von Fußball machen ihn zu dem Trainer, den der Verein braucht", begründete Monaco-Sportdirektor Paul Mitchell die Entscheidung des Klubs, den ehemaligen Bayern-Coach unter Vertrag zu nehmen.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.



Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 19. Juli 2020

Moreno, der den Job in Monaco erst zu Jahresbeginn übernommen hatte, war die Entscheidung bereits am Samstag mitgeteilt worden. Laut "L'Equipe" musste er gehen, weil er nicht zur neuen Philosophie des Klubs passte. Die Monegassen beendeten die wegen der Coronakrise abgebrochene Spielzeit in der Ligue 1 auf dem neunten Tabellenplatz.

Kovac war in den vergangenen Monaten immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch bei den Bundesligisten Borussia Dortmund und Hertha BSC galt der frühere kroatische Nationaltrainer als Kandidat.

Kovac erklärte: Bereite mich auf neuen Job vor

Kovac hatte Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 als stolzer DFB-Pokalsieger mit der Eintracht bei den Bayern beerbt. In seinem ersten Jahr holte er das Double. Nach einem enttäuschenden Start in die Folgesaison und der 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Klub Frankfurt war Kovac in München Anfang November entlassen worden. Sein Co-Trainer Hansi Flick ersetzte ihn.

Um Kovac, bei dem sich die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schon bei der Verpflichtung uneinig waren und der zum Ende seiner Amtszeit das Vertrauen zahlreicher Spieler verloren hatte, wurde es anschließend still. In den vergangenen Monaten war der ehemalige kroatische Nationaltrainer immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch bei den Bundesligisten Borussia Dortmund und Hertha BSC galt Kovac als Kandidat.

Ein Comeback auf der Trainerbank fasste er vor dem Ausbruch der Coronakrise ins Auge. "Ich gehe davon aus, dass es im Sommer wieder etwas werden wird, darauf bereite ich mich vor", sagte Kovac bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei "ServusTV" Ende Februar. Als interessante Adressen nannte er allerdings die Ligen in England, Spanien und Italien. Nun wird es also Frankreich.