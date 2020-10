Corona-Fall bei Frankreich: U19-Länderspiel abgesagt

Adam Starszynski via www.imago-images.de

Zwangspause für die deutsche U19

Das Länderspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Frankreich ist aufgrund eines positiven Corona-Befundes kurzfristig abgesagt worden.

In der französischen Mannschaft wurde bei einem Spieler eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund wenige Stunden vor der Partie am Donnerstag in Düsseldorf bekannt.

Die Tests im Team von U19-Trainer Christian Wörns fielen dagegen allesamt negativ aus. Zwischen den beiden Mannschaften habe es bislang keinen Kontakt gegeben, erklärte der DFB.

Das für heute geplante Länderspiel unserer #U19 gegen Frankreich muss in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden kurzfristig abgesagt werden. Hintergrund für die Absage ist ein positiver COVID-19-Befund bei der französischen Mannschaft im Zuge der zweiten Testung. pic.twitter.com/1wgny9MrNs — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 8. Oktober 2020

Ob das für den kommenden Montag (18 Uhr) geplante zweite Spiel gegen die Franzosen in Velbert stattfinden kann, ist noch offen.