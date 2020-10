Vor brisantem Duell: Klopp adelt Ex-Bayern-Coach Ancelotti

Jon Super/NMC Pool via www.imago-images.de

Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti treffen am Samstag im Derby aufeinander

Verkehrte Welt in Liverpool: Am Samstag "reisen" Jürgen Klopp und der LFC zum ersten Mal seit Ewigkeiten als Außenseiter zum Derby gegen den FC Everton. Zumindest auf dem Papier sind die Toffees nach vier Siegen in vier Spielen die Mannschaft, die es im Moment zu schlagen gilt. Laut Klopp haben die Blauen vor allem einen Trumpf auf ihrer Seite: Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti.

Der Italiener, der nur etwas länger als ein Jahr in München bleiben durfte, zählt in Klopps Augen zu den besten Trainern überhaupt. "Was ich über Carlo Ancelotti denke, war nie ein Geheimnis", sagte der deutsche Trainer im "BBC"-Interview: "Ich könnte ihn nicht mehr respektieren. Er ist ein wunderbarer Mensch."

Doch nicht nur menschlich, auch fachlich gehört der Italiener laut Klopp in die Beletage des Weltfußballs. "Als ich gehört habe, dass er bei Everton unterschreibt, habe ich gedacht: 'Oh, jetzt gibt es den nächsten echten Herausforderer'", so Klopp, der den FC Everton unter Ancelotti als "sehr starkes Team" bezeichnete.

Zumindest was den Stauts quo angeht, lässt sich dem LFC-Coach nicht widersprechen. Der FC Everton steht nach vier Spielen mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze der Premier League. Vor allem die Offensive um den Ex-Münchner James Rodríguez gilt als echtes Prunkstück der Toffees, die in der laufenden Spielzeit in sieben Pflichtspielen bereits 24 Mal trafen.

"Auf beiden Flügeln stehen mit Richarlison und James zwei Top-Spieler. Dazu das Mittelfeldfeld mit Allan und Sirgurddson oder wem auch immer - das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Auch die letzte Linie arbeitet besser, weil es als gutes Team leichter ist, zu verteidigen. Das alles sieht man, wenn man sich Spiele von Everton ansieht", erklärte Klopp, der am Samstag (ab 13:30 Uhr im Live-Ticker) ein "wirklich interessantes" Spiel erwartet.