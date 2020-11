Beckenbauer wettert: "Jetzt lacht die Welt über uns"

Frank Hoermann/SVEN SIMON, via www.imago-images.de

Franz Beckenbauer hat klare Worte zum Debakel des DFB-Teams gegen Spanien gefunden

Dass das historische 0:6-Debakel des DFB-Teams gegen Spanien so schnell nicht in Vergessenheit gerät, überrascht kaum. Mit Franz Beckenbauer hat sich nun eine der Lichtgestalten des deutschen Fußballs zur Schmach geäußert.

"Wie? War das ein Fußballspiel?", flüchtet sich der 75-Jährige auf Nachfrage der "Bild", wie er das Spiel erlebt habe, in Galgenhumor, findet dann jedoch sehr deutliche Worte: "Das war nix von der deutschen Mannschaft. Ein totaler Blackout."

Gegen die Iberer offenbarte die deutsche Elf um Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag im entscheidenden Spiel der Nations League erschreckende Defizite. Lust- und letztlich chancenlos wurde die Auswahl des DFB in Sevilla vorgeführt. Am Ende stand ein 0:6, die höchste Pleite seit 1931.

"Jetzt lacht die Welt über uns. Solche Ausfälle gibt es doch bei der Nationalmannschaft zum Glück nur ganz selten. Deshalb: Die Kirche im Dorf lassen", zeigt sich Beckenbauer dennoch durchaus milde. "So etwas passiert halt."

Dass Löw nach der Mega-Pleite nun seinen Hut nehmen sollte, findet Beckenbauer zudem nicht. Der Bundestrainer und sein Stab seien selbst "fassungslos" gewesen und sollten "natürlich" bis zur EM-Endrunde 2021 weitermachen. "Das Spiel hilft ihm am Ende, neue Erkenntnisse zu sammeln", versucht Beckenbauer der Demontage sogar noch etwas Gutes abzugewinnen.

Star des FC Bayern könnte die Mannschaft "auf Vordermann bringen"

So habe die Partie schonungslos offengelegt, dass "ein Führungsproblem auf dem Platz" existiere und ein Leader schlicht nicht vorhanden sei. Die Lösung hat Beckenbauer, der Deutschland 1974 als Spieler und 1990 als Trainer zum WM-Titel führte, auch schon parat: Das Comeback von Thomas Müller.

"Thomas Müller würde die Mannschaft auf Vordermann bringen. Wie beim FC Bayern in schwierigen Spielphasen", so Beckenbauer, der auch eine Rückkehr von Mats Hummels und Jérôme Boateng für möglich hält. "Wenn es im März bei den letzten drei Länderspielen vor der EM nicht funktioniert, muss Jogi umsteuern."

Im Frühjahr 2019 erklärte Löw durchaus überraschend, dass er auf das Weltmeister-Trio von 2014 künftig verzichten werde, um einen Umbruch im DFB-Team voranzutreiben. Eine Entscheidung, die seitdem immer wieder kritisiert wird.