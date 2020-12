Klopp: Mourinho hat Spurs in "Ergebnismaschine" verwandelt

Kirsty Wigglesworth via www.imago-images.de

Jürgen Klopp schwärmte von José Mourinho

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool ist von der Entwicklung von Tottenham Hotspur unter José Mourinho angetan.

"Sehr beeindruckend, was er bei Tottenham gemacht hat. Wie sie dieses Jahr spielen, ist richtig gut. Er hat sie in eine Ergebnismaschine verwandelt", sagte Klopp vor dem Duell im Spitzenspiel der englischen Premier League am Mittwoch (21:00 Uhr): "Sie holen die Resultate, sie spielen gut und wenn sie nicht gut spielen, gewinnen sie trotzdem.

Beide Mannschaften kommen nach zwölf Spielen auf 25 Punkte. Die Spurs führen die Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz vor den zweitplatzierten Reds an.

Mourinho hatte Tottenham Ende 2019 nach der Trennung von Mauricio Pochettino stabilisiert. Zuvor war Tottenham unter Pochettino im Champions-League-Finale gegen Liverpool unterlegen gewesen. In der laufenden Saison hat das Team lediglich am ersten Spieltag gegen den FC Everton (0:1) verloren.

Dass Tottenham vor allem wegen des Mourinho-typischen Defensiv-Fußballs oben steht, wollte Klopp aber nicht gelten lassen. "Wenn man nur in der Zeitung über Tottenham liest, könnte man den Eindruck bekommen, aber wenn man die Spiele schaut, sieht man dass sie ein richtiges Fußball-Team sind", sagte der gebürtige Stuttgarter: "Man wird nicht Tabellenführer, wenn man nur auf Konter spielt. Ich sehe, was ich sehe, und das ist leider sehr gut."