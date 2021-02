Tuchel setzt auf Pulisic - wie einst beim BVB

Richard Heathcote via www.imago-images.de

Christian Pulisic (l.) will unter Thomas Tuchel wieder zünden

Christian Pulisic feierte einst als 17-Jähriger unter Trainer Thomas Tuchel sein Profi-Debüt. Vor fünf Jahren wechselte Tuchel den damals 17-Jährigen beim BVB-Spiel gegen den FC Ingolstadt ein (Endstand 2:0). Jetzt könnte der US-Amerikaner erneut von seinem alten, neuen Coach profitieren.

Als neuer Teammanager des FC Chelsea hat Tuchel bisher ein Remis und zuletzt einen Sieg (2:0 gegen den FC Burnley) geholt. In beiden Spielen wechselte der 47-Jährige dabei Christian Pulisic ein, der vor allem am letzten Sonntag gegen Burnley viel Eigenwerbung betrieb.

In der 84. Minute legte er Marcos Alonso das entscheidende 2:0 auf, zeigte auf einer ungewohnten Position eine starke Leistung. Der US-amerikanische Nationalspieler wurde nämlich als eine Art Falsche Neun aufgeboten und agierte im 3-4-3-System in der zentralen Position in der Offensivreihe.

Während der zuletzt arg formschwache Timo Werner 90 Minuten lang auf der linken Außenbahn eingesetzt wurde, probierte sich Pulisic in der Sturmzentrale und setzte dabei viele gute Akzente.

Gut möglich, dass dieses Modell unter dem deutschen Übungsleiter auch in den kommenden Wochen weiter präferiert wird und der DFB-Nationalspieler Timo Werner seinen Stammplatz als Mittelstürmer dann endgültig verloren hätte. Der 24-Jährige hat bereits seit zwölf Ligaspielen nicht mehr getroffen. Eine vergleichbar lange Durststrecke hatte Werner noch nie zu überstehen.

Am Donnerstag geht es für die Blues mit dem richtungweisenden Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur (ab 21:00 Uhr) weiter. Gegen die zuletzt schwächelnden Spurs will Chelsea endgültig wieder in die Spur finden.

Ex-BVB-Profi Pulisic meinte dazu auf der Vereinshomepage der Londoner: "Es ist eine gute Gelegenheit, ein richtiges Statement zu setzen und einen richtig die Wende hinzubekommen. Wir wissen, was ein gutes Ergebnis gegen ein gutes Team für uns bedeuten kann."