Gerüchte satt: Machen diese Stars die Reds wieder flott?

Jürgen Klopp sucht angeblich Verstärkungen für den FC Liverpool

Nur Platz sieben nach 27 Liga-Spielen, Tabellenführer Manchester City meilenweit aus den Augen verloren und selbst die Qualifikation für die Champions League ist ernsthaft in Gefahr: Beim FC Liverpool läuft es derzeit einfach nicht rund. Kein Wunder, dass in den Gazetten bereits mächtig darüber spekuliert wird, welche Stars die Reds in der kommenden Saison wieder richtig in die Spur bringen sollen. Darunter ein absoluter Weltstar.

Der spanischen "AS" spielt der FC Liverpool ernsthaft mit dem Gedanken, Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain an die Anfield Road zu locken. Das Gedankenspiel würde aber wohl nur Fahrt aufnehmen, wenn Mohamed Salah die Reds im Gegenzug verlässt. Zuletzt wurde gemutmaßt, zwischen dem Ägypter und Teammanager Jürgen Klopp würde die Chemie nicht mehr stimmen.

Mbappés Vertrag bei PSG endet im Sommer 2022, die Ablöse für den 22-Jährigen dürfte dennoch üppig ausfallen. Die Konkurrenz im Poker um Mbappé dürfte zudem enorm sein.

Viele Namen beim FC Liverpool im Gespräch

"Don Balon" bringt daher ein anderes Szenario ins Spiel und nennt gleich drei Spieler, die den FC Liverpool verstärken könnten: Innenverteidiger Pau Torres vom FC Villarreal (Vertrag bis 2024) sowie die Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom (Vertrag bis 2024) und Rúben Neves von den Wolverhampton Wanderers (Vertrag bis 2023) haben es Klopp und Co. demnach angetan.

Für das Trio könnten dem Bericht zufolge insgesamt 170 Millionen Euro fällig werden. Infolge der finanziellen Einbußen aufgrund der Corona-Krise dürften die aktuellen Arbeitgeber die drei Akteure allerdings durchaus günstiger ziehen lassen.

Die Gerüchte um mögliche Zugänge der Reds sind damit aber noch längst nicht abgefrühstückt. Die "Sport Bild" bringt mit Kalidou Koulibaly einen weiteren Hochkaräter ins Spiel. Der Verteidiger darf den SSC Neapel aber wohl nur für viel Geld verlassen. Offerten über 70 bis 80 Millionen Euro sollen in der Vergangenheit gescheitert sein.

Erheblich günstiger dürfte der Preis eines weiteren vermeintlichen Liverpool-Flirts ausfallen: Boubacar Kamara. Der 21-jährige Franzose spielt derzeit für Olympique Marseille, sein Vertrag endet allerdings im Sommer 2022. Vieles deutet daraufhin, dass vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler den nächsten Schritt plant. Vom Interesse Liverpools berichtet "calciomercatto.com".