Filzmaier: "Hört auf! Lasst Demir in Ruhe!"

Gianmaria Gava

Barça-Fan Peter Filzmaier

Der Sport zählt zu den größten Leidenschaften von Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Sein Buch "Atemlos - Meine schönsten Sportgeschichten und was sie mit Politik zu tun haben" (erschienen im Brandstätter Verlag) legt ein gutes Zeugnis darüber ab.

Filzmaier bezeichnet sich sogar als "einen der größten Fans vom FC Barcelona in Österreich". Was liegt also näher, den Politstrategen und Sportfanatiker über einen von vielen Medien kolportierten potenziellen Wechsel von Rapid-Talent Yusuf Demir zu befragen?

Filzmaier könnte sich mit einem Transfer durchaus anfreunden, würde in naher Zukunft aber lieber andere Neuerwerbungen für Barça auflaufen sehen, darunter "notfalls" auch noch einen anderen Österreicher, wie er im Interview mit weltfussball verrät.

weltfussball: Können Sie sich vorstellen, dass ein Transfer von Yusuf Demir kommenden Sommer Sinn macht?

Filzmaier: Natürlich geht es dabei nicht darum, dass Barcelona mit Yusuf Demir im nächsten Jahr Meister, Cupsieger und Gewinner der Champions League wird. Es ist, falls die Gerüchte stimmen, eben einfach die Suche nach Talenten als längerfristigen Hoffnungsträgern, auch weil man die Arbeit in der Jugendakademie LaMasia vernachlässigt hat. Wären dort – wie vor fast 20 Jahren – Messi, Iniesta und Xavi zu finden, würde Barça sich dort umschauen.

Viele "Experten" vergleichen Demir mit dem jungen(!) Messi. Ist das angebracht?

Hört bitte auf damit! Lasst den Jungen in Ruhe! Ich bin alt genug um mich zu erinnern, wie oft in Österreich quer durch alle Sportarten Talente zu früh als künftige Weltmeister oder Weltrekordler hochgejubelt wurden. Wenn sie später wirklich in der internationalen Klasse angekommen waren, war man statt Bewunderung dafür trotzdem enttäuscht, nur weil jemand nicht der Allerbeste der Welt wurde.

Yusuf Demir ist sicher ein großes Talent und wird irgendwann erfolgreich im Ausland spielen. Doch was soll der dumme Vergleich mit Lionel Messi als GOAT, also größten aller Zeiten? Der war mit 17 Jahren spanischer Meister, Demir spielt beim Zweitplatzierten der Bundesliga eines geographischen und fußballerischen Kleinstaates … und will man Demir nun die Last aufbürden, dass er wie Messi viermal Sieger der Champions League, zehnmal Meister in einer Top-Liga, sechsmal Cupsieger und sechsmal Weltfußballer undundund werden muss? Was für ein Unsinn!

Trauen Sie Barça nach dem Champions-League-Aus diese Saison noch einen Titelgewinn zu?

Es ist nicht vorbei bevor es vorbei ist. In der 90. Minute des Halbfinales im spanischen Cup glaubte jeder, dass mein Barça raus und Sevilla weiter ist. Doch ein Spiel dauert ja manchmal länger als 90 Minuten … Nun stehen Messi & Co im Finale, warten wir also den 17. April ab. I der Meisterschaft spricht natürlich alles für Atlético Madrid, doch wer weiß ob da das Nervenkostüm hält? In Abwandelung eines alten Spruches: Barcelona hat fast keine Chance mehr, also nützen wir Sie!

Wird die große Schuldenlast von über einer Milliarde Euro Barça einmal erdrücken?

Ich bin kein Betriebswirt, doch natürlich wäre die vernünftige Antwort ein klares Ja. Nur kann ich mir kaum vorstellen, dass die Marke Barcelona nicht stark genug ist, um im Fall des Falles nicht trotzdem milliardenschwere Investoren zu finden. Die Frage ist, ob das dem Verein gut tut.

Sieht die Zukunft unter dem neuen, alten Präsidenten Joan Laporta wieder rosiger aus?

Unter den gegebenen Möglichkeiten, wen aus dem Kandidatenfeld hätte man sich sonst wünschen sollen? Bisher kennen wir jedoch nur halbherzige Wahlversprechen.

Glauben Sie, dass Ronald Koeman nächste Saison noch Trainer der Katalanen ist?

Auch das ist wie beim Präsidenten eine Frage der Alternativen. Mein Wunschtrainer ist klar, doch der hat einen Vertrag mit Manchester City. Wenn’s nach mir geht, soll er sofort zurückkommen und alle anderen Spanier von da – also García, Rodri und Torres – gleich mitnehmen. Und ein paar Andere auch noch.

Wenn Sie sich drei Spieler ohne Rücksicht auf Kosten für Barça aussuchen könnten, wen würden Sie verpflichten und warum?

Barcelona muss die Mannschaft verjüngen, sonst sind sie zu langsam. Es ist nun einmal so, das ganz abgesehen von Messi auch Piqué, Jordi Alba und Busquets in die Jahre gekommen sind. Drei spanische Nachfolger habe ich ja schon genannt, doch ein Hauptproblem sehe ich in der Innenverteidigung. Da ist Piqué alternd, Umtiti seit dem Weltmeistertitel irgendwie schwächelnd und Lenglet meiner Meinung nach limitiert. Doch auch hier würde man ja bei Manchester City fündig werden: Ruben Dias mit Stones oder Laporte an seiner Seite ist momentan für mich das Beste vom Besten. Alaba kann ja zusätzlich zu Marca kommen, weil er auch statt Jordi Alba links und auf der 6er-Position nach Busquets spielen kann (lacht).

Das Interview führte Thomas Schöpf

