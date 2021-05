Fluggesellschaft stichelt gegen Mourinho

John Walton via www.imago-images.de

José Mourinho musste sich einen hämischen Tweet gefallen lassen

Nur 15 Tage nach seiner Entlassung beim englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur hat José Mourinho am Dienstag einen neuen Job gefunden: Der exzentrische Portugiese übernimmt zur neuen Saison den italienischen Klub AS Rom. Ein Umstand, den eine Fluggesellschaft nun mit einem hämischen Tweet kommentierte.

"Es wird José freuen, dass wir aktuell für nur 14,99 Pfund von London nach Rom fliegen", kommentierte die irische Fluggesellschaft Ryanair den Tweet der Roma, der die Anstellung Mourinhos bestätigte. Damit aber nicht genug: "Aufgrund seines Mangels an Trophäen bei den Spurs nehmen wir an, dass Handgepäck für seinen Trip ausreichen wird", folgt die Spitze gegen den Star-Coach.

Der Seitenhieb kam allerdings nicht überall im Netz gut an. "Euer Humor ist so gut wie euer Service", "Es gibt Gründe, warum ihr eure Tickets zum Preis einer Wodkaflasche verkaufen müsst" oder "José Mourinho wird sich über den Tweet amüsieren, während er mit seinem Privatjet auf dem Weg in ein wunderschönes Apartment über den Dächern Roms ist. Die Fluggäste von Ryanair müssen derweil sogar für eine Packung Erdnüsse zahlen", lauteten die bissigen Erwiderungen der Twitter-Gemeinde.

Mourinho selbst dürfte die Häme nicht wirklich nahegehen, zumal der 58-Jährige selbst ein Meister der spitzen Zunge ist. Das bekam unlängst auch die deutsche Bundesliga zu spüren.

"Wenn man in Deutschland oder Frankreich zu einem Top-Klub geht, dann nur zum FC Bayern oder zu Paris Saint-Germain. Und dann weiß man, dass das eigene Schicksal sofort vorbestimmt ist", betonte "The Special One" in einem Interview mit der "Times". Dem FC Bayern mangele es in der Bundesliga allerdings an Konkurrenz und Wettbewerb auf Augenhöhe, ließ der Portugiese wenig Positives am deutschen Oberhaus. "Es geht nur um den Druck. Ich will ihn. Ich weigere mich, in ein Land zu gehen, in dem der Druck nicht besteht. Ich lehne das ab", so sein wenig schmeichelhaftes Urteil.

Mourinho trainierte bereits Klubs in Portugal, Italien, Spanien und England. Zweimal gewann er die Champions League, mit fünf Vereinen gewann er zudem mindestens einen nationalen Titel.