Schlägt Bayern zu? Barca denkt wohl über Dest-Verkauf nach

Jose Breton via www.imago-images.de

Sergino Dest wird weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Im Sommer 2020 wurde Sergino Dest mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, letztlich entschied sich der Rechtsverteidiger aber für einen Wechsel zum FC Barcelona. Nun nehmen die Gerüchte um den US-Amerikaner wieder an Fahrt auf: Angeblich könnte Dest mit Verspätung doch noch in München landen.

Für die kolportierte Summe von 21 Millionen Euro wechselte Dest im Oktober 2020 von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. Zwar zählt der 20-Jährige unter Trainer Ronald Koeman weiterhin zum Stammpersonal, doch die mehr als angespannte finanzielle Lage der Katalanen könnte offenbar zu einem Verkauf führen. Das berichtet "El Nacional".

Demnach denkt Barca darüber nach, sich von Dest zu trennen. Der kriselnde Traditionsklub hat rund 1,4 Milliarden Euro Schulden und kann jegliche Transfereinnahmen nur allzu gut gebrauchen. Ob der FC Barcelona Dest wirklich vorzeitig abgeben wird, bleibt abzuwarten. An möglichen Interessenten dürfte es jedoch nicht mangeln.

Anrufe vom FC Bayern und BVB?

Schon vor seinem Wechsel zum FC Barcelona wurde der in den Niederlanden geborene Dest mit zahlreichen europäischen Topteams in Verbindung gebracht - darunter der FC Bayern. Laut "Bild" dachte der deutsche Rekordmeister im Sommer erneut über eine Verpflichtung des Außenverteidigers nach.

Wie "Don Balon" erfahren haben will, soll der FC Bayern nach wie vor bereit sein, 30 Millionen Euro für Dest an den FC Barcelona zu überweisen. Doch damit nicht genug: Bereits im Juli berichtete der spanische Journalist Toni Juanmartí über vermeintliche Anrufe des FC Bayern, FC Barcelona und BVB.

Trotz all der Spekulationen trägt Dest weiterhin das Trikot des FC Barcelona. In der laufenden Saison absolvierte der 15-fache US-Nationalspieler bereits elf Partien für den spanischen Erstligisten. Dests Vertrag ist noch bis 2025 datiert.