Nagelsmann zurück aus der Corona-Isolation

Julian Nagelsmann steht dem FC Bayern wohl wieder zur Verfügung

Julian Nagelsmann hat die Isolation nach seiner Corona-Infektion beendet. Im anstehenden Champions-League-Heimspiel gegen Benfica SL (Dienstag, 21 Uhr) könnte der Trainer des FC Bayern wieder auf der Bank Platz nehmen.

Das Comeback von Julian Nagelsmann rückt offenbar immer näher. Wie "Bild" berichtet, fuhr der 34-Jährige am Dienstagvormittag zum Labor SYNLAB MVZ am Münchner Hauptbahnhof, um einen PCR-Test zu absolvieren.

Sollte dieser negativ ausfallen, wird Nagelsmann am Abend in der Champions League wieder an der Seitenlinie stehen. Laut dem Boulevardblatt soll das Ergebnis negativ und Nagelsmann symptomfrei sein - die Voraussetzungen für eine Beendigung der Corona-Isolation.

Anschließend sei der Bayern-Trainer in Richtung Säbener Straße gefahren, um beim obligatorischen Anschwitzen seiner Mannschaft dabei zu sein.

FC Bayern: Nagelsmann "gut drauf"

Laut eigener Aussagen waren Nagelsmanns Schnelltests bereits seit Sonntag negativ. Insgesamt sei er "gut drauf", sagte der 34-Jährige am Montag auf der Pressekonferenz. "Natürlich merkt man noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal."

Dabei erklärte Nagelsmann auch schon die ersten Schritte nach dem Ende der Isolation. "Als Erstes werde ich zum Testen fahren. Als Zweites fahre ich zum Trainingsgelände und werde meine Koffer von der Benfica-Reise auspacken und ein bisschen Ordnung in meinem Büro schaffen, erklärte der FCB-Coach: "Dann haben wir die Matchplan-Sitzung und Aktivierung, wo wir auch ein bisschen was auf dem Platz machen werden. Dann fahren wir ins Hotel."

In den vergangenen vier Spielen (Benfica, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin ) hatte Nagelsmann auf der Bank des FC Bayern gefehlt. Gegen den portugiesischen Meister könnte es nun zur Rückkehr des Münchner Trainers kommen.