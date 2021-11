Heiße Gerüchte um Zukunft von Zlatan Ibrahimovic

Massimo Insabato via www.imago-images.de

Hängt Zlatan Ibrahimovic ein Jahr in der Serie A dran?

Zlatan Ibrahimovic gehört ohne Zweifel immer noch zu den besten Spielern der Serie A. Wegen seiner herausragenden Leistungen im Trikot des AC Milan ranken sich trotz seiner inzwischen 40 Jahre Spekulationen um die Zukunft des schwedischen Superstars.

Zlatan Ibrahimovic ist eine lebende Legende - nicht nur für seine Fans und sich selbst. So mancher mag den mittlerweile 40 Jahre alten Torjäger ob seines ausgeprägten Egoismus zwar belächeln, doch die Zahlen sprechen für ihn.

Am Wochenende durfte Ibrahimovic das 400. Liga-Tor seiner schillernden Karriere bejubeln. Beim 2:1-Sieg seiner AC Milan gegen die AS Rom mit Star-Trainer José Mourinho verwandelte er einen direkten Freistoß zum 1:0.

"Das Geheimnis meiner Langlebigkeit liegt in meinem Kopf, denn ich versuche zu beweisen, dass 40 nur eine Zahl ist und ich weiterhin das tun kann, was ich liebe", sagte Ibrahimovic anschließend gegenüber dem französischen Sender "Téléfoot".

Karriere-Ende? Das sagt Zlatan Ibrahimovic

Ein Karriere-Ende ist laut eigener Aussage nicht in Sicht. "Ich habe nichts mehr zu beweisen, aber ich möchte mich nicht zurückziehen und es dann bereuen, weil ich denke, ich hätte weitermachen können. Ich werde nicht aufhören, bis ich rausgeschmissen werde, bis ich wirklich fertig bin", sagte Ibrahimovic. "Ich möchte mich jeden Tag weiter verbessern. Natürlich kann ich nicht mehr so spielen wie früher, aber ich bin jetzt intelligenter und habe mehr Erfahrung."

Auch die Milan-Verantwortlichen wollen den Top-Star und Leitwolf des Teams von Trainer Stefano Pioli angeblich unbedingt noch mindestens eine weitere Saison halten.

Klarer Plan der AC Milan mit Zlatan Ibrahimovic

Der Technische Direktor Paolo Maldini sowie Sportchef Frederic Massara sollen laut "calciomercato.com" einen "Freibrief" für eine Vertragsverlängerung mit Ibrahimovic um ein Jahr bekommen haben - und zwar zu den gleichen Konditionen, zu denen der Routinier auch aktuell das Trikot der Rossoneri trägt.

Demnach kassiert Ibrahimovic derzeit ein Grundgehalt von rund vier Millionen Euro pro Jahr. Hinzu kommen individuelle Auflauf- und Torprämien.

Ibrahimovic selbst soll ebenfalls mit einem Verbleib in Mailand liebäugeln sowie von der Teilnahme an der Winter-WM 2022 in Katar mit Schwedens Nationalmannschaft träumen. "Meine Leistungen überraschen mich nicht, ich bin der Beste", tönte er gewohnt großspurig nach der Partie gegen die Roma.