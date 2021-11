Europameister Italien bangt erneut um WM-Teilnahme

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Roberto Mancini und seine Mannschaft müssen um die WM-Teilnahme bangen

Europameister Italien zittert erneut um die WM-Teilnahme. Im Gipfeltreffen gegen die Schweiz ist verlieren verboten - doch die Azzurri haben ein Problem.

Bei Europameister Italien geht die Angst um. Vier Monate nach dem glanzvollen Triumph von Wembley zittern die stolzen Azzurri um die Teilnahme an der WM in Katar - ein erneutes Scheitern in der Qualifikation wie 2018 würde den viermaligen Weltmeister massiv erschüttern. Deshalb ist die Devise vor dem "Finale" gegen die Schweiz klar: verlieren verboten!

"Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir müssen ruhig bleiben und dürfen uns nicht zu sehr unter Druck setzen", sagte Italiens Coach Roberto Mancini vor dem Gipfel in Gruppe C am Freitag (20:45 Uhr/DAZN) im Stadio Olimpico in Rom gegen "Deutschland II".

Italien: Mehrere Leistungsträger fallen aus

Bei einer Niederlage gegen die punktgleichen Eidgenossen wäre die direkte WM-Qualifikation bei nur einem ausstehenden Spiel kaum mehr zu erreichen. Platz zwei würde den Italienern zwar eine weitere Chance auf die Winter-WM 2022 über die Play-offs im März eröffnen, doch der Weg wäre beschwerlicher denn je.

Deshalb kommt der kurzfristige Ausfall von Lazio-Torjäger Ciro Immobile (Wade) zur Unzeit, zumal bereits Mittelfeldchef Marco Verratti fehlt. Tuttosport schrieb von einem "Drama" für Italien: "Mancini verliert einen Eckpfeiler seiner Mannschaft."

Der Corriere dello Sport schlug sofort "Alarm. Immobile verletzt - Mancini zittert", titelte das Blatt. Der Coach müsse nun "Mut beweisen, um Lösungen zu finden".

Längst ist der EM-Rausch bei den Italienern um die Stars Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini und Jorginho verflogen. Im Oktober riss im Halbfinale der Nations League durch ein 1:2 gegen Spanien nach 37 (!) Spielen ohne Niederlage die beeindruckende Weltrekord-Serie der Squadra Azzurra. Nach der EURO gab es in fünf Länderspielen überhaupt nur zwei Siege, dazu ein 0:0 im Hinspiel gegen die Schweiz.

Schweiz hat ebenfalls mit Verletzungsproblemen zu kämpfen

Die "Nati", die ursprünglich zwölf Bundesliga-Profis im Kader hatte, reist erheblich angeschlagen an. Nationaltrainer Murat Yakin musste kurzfristig die Absagen von Gregor Kobel (Dortmund) sowie Breel Embolo und Nico Elvedi (beide Gladbach) hinnehmen. Zudem fehlen Kapitän Granit Xhaka, Haris Seferovic, Steven Zuber und Christian Fassnacht.

"Wir können diese Spieler von ihren Qualitäten her sicher nicht eins zu eins ersetzen", sagte Nati-Direktor Pierluigi Tami dem Blick: "Aber wir sollten nicht zu viel über die Abwesenden reden, sonst wird es zum Alibi. Wir wollen kein Alibi. Unser Ziel bleibt dasselbe: ein Sieg."

Tami weiß aber, "dass es sehr schwierig wird. Das wäre auch ohne Verletzte sehr schwierig geworden. Dafür brauchen wir am Freitag eine große Leistung".

Beiden Teams droht unabhängig von Ausgang des "Endspiels" allerdings noch einmal Stolpergefahr: Italien muss im letzten Gruppenspiel am Dienstag in Nordirland liefern, die Schweiz ist ein letztes Mal zu Hause gegen Bulgarien gefordert. Erst dann ist klar, wer das direkte WM-Ticket gelöst hat.